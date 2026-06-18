Accidente laboral: qué hacer desde el primer momento

En un nuevo capítulo de ADN Te Escucha, Matías Espinoza, abogado y socio del área Laboral de GrupoDefensa.cl, explicó qué pasos debe seguir una persona desde el primer momento y por qué actuar rápido puede ser determinante para acceder a la cobertura que corresponde.

Según el boletín anual de Estadísticas sobre Seguridad Social 2025, ese año se registraron más de 215 mil accidentes laborales en Chile. De ellos, un 71% correspondió a accidentes del trabajo y un 29% a accidentes de trayecto, es decir, hechos ocurridos en el recorrido directo entre la casa y el trabajo.

No todo accidente ocurre en una faena

Durante el capítulo, el abogado explicó que muchas personas asocian los accidentes laborales con rubros de mayor riesgo, pero el concepto es más amplio. “Un accidente laboral también puede ocurrir en otros contextos, como dentro de una oficina.”, señaló el experto.

Esto incluye caídas, golpes, torceduras, lesiones durante una tarea propia del cargo o situaciones que ocurren en el trayecto directo hacia o desde el trabajo. En el caso de trabajadores independientes que emiten boletas de honorarios, la cobertura también puede existir si están al día con sus cotizaciones.

Avisar, denunciar y dejar registro

Uno de los puntos centrales es no dejar pasar el tiempo. Espinoza advirtió que el error más común es minimizar la lesión, seguir trabajando o atenderse por cuenta propia. “Mientras más pasa el tiempo, es mucho más difícil acreditar que efectivamente las lesiones son consecuencia de un accidente del trabajo”, explicó.

El primer paso es avisar de inmediato a la jefatura o al empleador. Luego, la empresa debe prestar primeros auxilios si corresponde y derivar al trabajador a la mutual o al Instituto de Seguridad Laboral. Además, debe presentar la Denuncia Individual de Accidente del Trabajo (DIAT) dentro de las 24 horas desde que toma conocimiento del hecho.

Si el empleador no hace esa denuncia, la puede realizar el propio trabajador, un familiar o quien tenga conocimiento del accidente de trabajo o trayecto.

Qué pasa si no lo reconocen como laboral

La mutual o el Instituto de Seguridad Laboral pueden calificar un accidente como común, aunque el trabajador estime que ocurrió por causa o con ocasión del trabajo. En ese caso, la persona puede reclamar ante la Superintendencia de Seguridad Social, organismo que puede revisar y resolver la calificación.

En simple, frente a un accidente laboral lo importante es actuar desde el inicio: avisar, atenderse por la vía correcta, exigir la denuncia, guardar antecedentes y no quedarse solo con la primera respuesta si el caso no es reconocido.