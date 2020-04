Hans Marwitz: “El mejor amigo que me regaló el fútbol es Nelson Acosta”

“Los Tenores Puertas Adentro” siguen sumando grandes invitados del mundo del deporte para conocer como pasan los días con la cuarentena y recordar grandes anécdotas en una agradable conversación junto a Aldo Schiappacasse.

En esta oportunidad el relator de una extensa trayectoria, Hans Marwitz, fue el protagonista de este nuevo capítulo recordando tremendas historias de su carrera en los medios y por supuesto en medio de la cuarentena que cumple en su casa en La Florida, “acatando las reglas que se han impuesto para no ser contagiado o contagiar a otros, estar tranquilos en casa y aquí llevo un mes y fracción encerrado. Es espantoso, porque te va cambiando todo tu sistema de vida, te va llevando a una lata espantosa y a una rutina que no estás acostumbrado”.

El ex relator de Canal 13, recordó sus inicios como narrador y la pasión por la radio: “A mi me gustó esto de la radio desde chico. Mi madre era muy aficionada al fútbol, yo empece a los 5-6 años a escuchar el fútbol por radio y a ir al estadio con mi mamá, ella era colocolina pero íbamos a cualquier partido que nos interesara”.

Aunque sus primeros gustas iban más por el lado de ser futbolista, “a mi me encantaba jugar fútbol, pero desgraciadamente nací con un pequeño defecto en el pie derecho y fui sometido a una amputación de un dedo, entonces me convertí en un tronco. Y empecé a relatar, porque me encantaba la radio y empecé a sintonizar preferentemente a Gustavo Aguirre, y escuchándolo empecé a entusiasmarme mucho y relataba las pichangas del colegio primero, las que jugaba en el colegio, mientras jugaba iba relatando. Así empecé”.

Con muchos partidos en el cuerpo y corberturas internacionales, Hans Marwitz recordó cuando debutó en el relato: “El día 8 de agosto de 1960 en la antigua radio Corporación, lamentablemente se enfermó Raúl Prado y no pudo relatar y Hernán Solis me dijo el día jueves, ‘¿Se atreve a relatar el sábado?’ y rápidamente pensé ‘ si digo no. Nunca’, así que aproveché la oportunidad. Para que te cuento, no dormí ni jueves ni viernes, hasta que llegó el sábado y en el estadio Independencia jugaron por la segunda división, La Serena frente a Iberia”.

En el año 1989 llegó al área deportiva de Canal 13, donde fue parte de grandes transmisiones del fútbol mundial: “Con Tito Fouillioux mayoritariamente me tocó trabajar, estuvimos en 3 mundiales y con Nestor Isella, gran compañero, un tipazo, gran jugador primero y después ya nos fuimos conociendo. Pase un mundial de Francia pero notable con Nestor Isella”.

“Tuve la gran suerte en Qatar de jugar un cuarto de dominó con Marco Antonio Cumsille y jugamos contra Vicente del Bosque y Ricardo Chávez, lo pasamos fantástico, muy simpático Vicente del Bosque”, recordó como una gran anécdota el relator.

Al momento de elegir entre Mirko Jozic y Marcelo Bielsa, para “El Gringo” no hubo mayores dudas: “Jozic. Bielsa es un tipo que no me convence, ahora creo que va a ascender con el Leeds, pero el Leeds es lo mismo que Iberia, es un equipo que no tiene un arrastre, no es un equipo archi conocido, que sea gigantesco. En Francia como entrenador fue un fracaso rotundo. Se produjo una Bielsamanía absurda”.

Finalmente, entre la gran cantidad de personas que conoció por el fútbol y los medios de comunicación, eligió a un ex entrenador de la selección chilena como su gran amigo: “El mejor amigo que me regaló el fútbol es Nelson Acosta. Fantástico, iniciamos una amistad muy bonita y como Nelson era aficionado al dominó, junto a Italo Traverso, su eterno preparador físico, hacíamos unos cuartetos de dominó formidables, incluso en la época en que había polémicas para ingresar a Pinto Durán, iba en mi auto y realmente iba a jugar dominó. Nunca le pedí la formación del equipo en Pinto Durán a Nelson Acosta, hicimos un acuerdo, jamás vamos a meter el fútbol de por medio”.

Revisa en extenso la entrevista de Aldo Schiappacasse a Hans Marwitz en una nueva edición de “Los Tenores Puertas Adentro”.

