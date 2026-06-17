Alerta en los colegios: Corte Suprema define quiénes castigarán a los padres de alumnos que incurran en acoso

El tribunal pleno de la Corte Suprema emitió un informe técnico respecto al proyecto de ley que modifica la Ley Nº20.370 (General de Educación), el cual tiene como objetivo establecer sanciones a los padres y apoderados de estudiantes que participen en hechos constitutivos de acoso escolar o bullying.

La iniciativa legal busca responsabilizar directamente a los adultos a cargo cuando, por causas que les sean imputables, hayan incumplido las medidas correctivas instruidas por el establecimiento educacional frente a las conductas de sus hijos o pupilos.

El rol de los Juzgados de Policía Local

Tras analizar el texto legislativo, el pleno de ministros del máximo tribunal del país entregó observaciones específicas para mejorar la aplicación de la norma.

La principal sugerencia radica en radicar la imposición de las multas propuestas en los Juzgados de Policía Local, argumentando que este tipo de tribunales posee una naturaleza e historial eminentemente infraccional adecuado para estos casos.

Asimismo, la Corte Suprema sugirió que la iniciativa debe detallar de forma expresa las reglas de competencia relativa para evitar vacíos legales al momento de cursar los castigos.

Delimitar el concepto de “medidas correctivas”

Con el fin de evitar confusiones y otorgar mayor claridad técnica a la ley, el oficio de respuesta enviado a la Cámara de Diputadas y Diputados advierte la necesidad de “otorgar contenido” y delimitar de mejor manera el concepto de “medidas correctivas”.

De igual modo, el máximo tribunal estimó acertado que la configuración de la infracción sea de carácter subjetivo. Esto significa que la sanción aplicará efectivamente cuando se demuestre la negligencia, culpa o falta de voluntad del apoderado frente al protocolo de actuación que el colegio activó tras los episodios de acoso escolar.