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Tarotista chileno se la juega con anuncio de fuerte sismo para Chile y revela lugar: Salfate y Pamela Díaz en shock

“Yo no pensé que iba a salir... que terrible, maestro”, expresó el crítico de cine al ver las cartas sobre la mesa.

Javier Méndez

Tarotista chileno se la juega con anuncio de fuerte sismo para Chile y revela lugar: Salfate y Pamela Díaz en shock

El registro es breve y preciso. En las últimas horas se viralizó un clip de Álvaro Berrios, un tarotista más conocido como el Sultán de México, donde recibe una pregunta clave en un programa de Juan Andrés Salfate.

En el registro, el otrora conductor de Expediente S le lanza una interrogante sin filtros: “¿Se viene un sismo considerable en Chile en junio y julio? Esa es la pregunta".

El canalizador energético, que cuenta con más de 430 mil seguidores en redes sociales, saca un par de cartas de su baraja y no puede ocultar su sorpresa. “Uff”, expresa ante las doradas ilustraciones sobre la mesa.

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“Uuuh, pero espérate, yo no pensé que iba a salir... que terrible maestro. No perdón, paren las prensas”, dice el amigo de ‘Pera’ Cuadra.

Ahí el Sultán sigue: “Yo no sé si va a ser entre junio y julio, pero sí antes de octubre yo creo que tenemos un movimiento fuerte, pero fuerte (...) aparece La Torre y además un 10 de espadas, una carta complicada que muestra dificultades".

Luego precisó el lugar para el supuesto movimiento. “No sé específicamente, pero sí lo vería entre Coquimbo y Antofagasta. ¿Por qué? Porque aparece un paje de bastos y muestra desierto“, aseguró. “Entre ocho y nueve (en escala)”, insistió al cierre.

En los comentarios, algunos usuarios se sorprendieron por el aparente vaticinio. Otros, en tanto, no creyeron ni una palabra. “Par de chantas”, lanzó tajante una de las voces.

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