VIDEO. Los Tenores y el amargo estreno de Uruguay en el Mundial 2026
En el programa de este martes, nuestros panelistas analizaron la igualdad de los charrúas con Arabia Saudita, adelantaron los estrenos de Francia y Argentina y supieron las últimas novedades de la U y Colo Colo.
En la edición de Los Tenores de este martes 16 de junio, nuestros panelistas analizaron el empate de Uruguay ante Arabia Saudita, el cual mantiene a Sudamérica sin ganar en el Mundial 2026.
Gonzalo Jara, Pamela Juanita Cordero, Cristián Arcos, Álvaro Choupay y Carlos Costas contactaron con Eugenio Salinas y Danilo Díaz, enviados especial de ADN Deportes a la Copa del Mundo, con quienes anticiparon los estrenos de Francia y Argentina.
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También analizaron la autocrítica en la U de Chile por parte de Marcelo Morales y la postura de Jorge Valdivia ante la búsqueda de un “10″ por parte de Colo Colo.
Revive la edición de Los Tenores de este martes 16 de junio y no te pierdas ningún detalle del “clásico de las dos”.
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