Los Tenores y el amargo estreno de Uruguay en el Mundial 2026 / Agencia Getty

En la edición de Los Tenores de este martes 16 de junio, nuestros panelistas analizaron el empate de Uruguay ante Arabia Saudita, el cual mantiene a Sudamérica sin ganar en el Mundial 2026.

Gonzalo Jara, Pamela Juanita Cordero, Cristián Arcos, Álvaro Choupay y Carlos Costas contactaron con Eugenio Salinas y Danilo Díaz, enviados especial de ADN Deportes a la Copa del Mundo, con quienes anticiparon los estrenos de Francia y Argentina.

También analizaron la autocrítica en la U de Chile por parte de Marcelo Morales y la postura de Jorge Valdivia ante la búsqueda de un “10″ por parte de Colo Colo.

Revive la edición de Los Tenores de este martes 16 de junio y no te pierdas ningún detalle del “clásico de las dos”.