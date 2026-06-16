Marcelo Morales afronta el momento de la U y lanza potente autocrítica: “Estamos al debe con la hinchada y con nosotros mismos”

Este jueves 18 de junio, Universidad de Chile y O’Higgins disputarán el único partido que está pendiente de la primera rueda del Campeonato Nacional. Los azules no han tenido un buen rendimiento en sus últimos encuentros, lo que ha provocado varias críticas para Fernando Gago.

En este contexto, Marcelo Morales habló en conferencia de prensa este martes y realizó una dura autocrítica. “Hemos sido bastante irregulares, hemos tenido rendimientos muy bajos como plantel e individualmente. Nosotros somos los principales responsables, somos los que tenemos que dar la cara”, afirmó el lateral de la U.

“La verdad es que no se han dado los resultados. Estamos un poco frustrados porque estamos al debe con la hinchada y con nosotros mismos”, añadió.

La difícil lucha por el título y su futuro en la U

Actualmente, la U está a 15 puntos del líder, Colo Colo. A pesar de esta amplia diferencia, Morales fue firme en decir que pelearán hasta el final. “Este club siempre es candidato al campeonato. Queda una segunda rueda completa. Mientras haya chance, la vamos a pelear”, aseguró.

Por otro lado, el defensa abordó su futuro, considerando que está a préstamo en la U hasta diciembre de este año, por lo que tendrá que volver a New York Red Bulls de Estados Unidos en el caso de que los azules no hagan uso de la opción de compra.

“No tuve continuidad en Estados Unidos, volví a la U y he sumado más minutos acá. Me siento con mucha confianza con mis compañeros y con el club que me acogió de buena manera. Ahora me enfoco en estar en la U, me quedan seis meses y a fin de año se va a ver. Me gustaría quedarme, soy hincha del club”, concluyó el jugador.