Jorge Valdivia “recomienda” a un 10 para Colo Colo: “Ojalá pueda volver a Chile”

En el marco de un torneo de padel en Independencia, con reunión de exmundialistas para jugar entre sí, uno de los más destaados que hizo acto de presencia fue Jorge Valdivia.

En conversación con ADN Deportes, el “Mago” comentó la actualidad del balompié nacional, específicamente respecto al nivel de Colo Colo, sólido puntero de la Liga de Primera.

“Le dio un sistema que le ha funcionado, ha ganado partidos. He escuchado que hay hinchas que no les gusta la forma en que juega Colo Colo, pero es dificil hilar varios partidos ganando y no siempre vas a jugar bien, pero cuando a final de año tengas el trofeo en la mano, nadie se va a acordar si jugaste bien o no. Sería más lindo que tu equipo juegue mejor o bien, pero al final lo que manda es levantar la copa”, enfatizó Valdivia, que se mostró tranquilo ante la chance de que los albos puedan sumar refuerzos en el mercado invernal.

“Colo Colo no tiene torneo internacional, no tiene tantos partidos. En ese caso te pasa la cuenta, pero ahora te da con los jugadores que tienes. Ahora, siempre va a ser mejor tener la posibilidad de contratar jugadores, pero si no pasa, no corre riesgo”, enfatizó el exfutbolista.

Eso sí, puntualizó que, en la búsqueda de un “10″, le gustaría ver a Luciano Cabral en el cuadro albo, pese a frustrados intentos anteriores por ficharlo.

“Cuando terminó su etapa en Coquimbo, hubiese sido lindo verlo entocnes con la camiseta de Colo Colo. Ojalá pueda volver a Chile, cuando los jugadores encuentran dónde desarrollar todo su potencial futbolístico, acá lo consiguió. Ojalá pueda volver, y si es a Colo Colo, mucho mejor. Es un jugador que perfectamente se puede poner la camiseta del popular”, cerró Jorge Valdivia en ADN Deportes.