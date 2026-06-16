;

Jorge Valdivia “recomienda” a un 10 para Colo Colo: “Ojalá pueda volver a Chile”

En conversación con ADN Deportes, el “Mago” destacó la racha de resultados que ha logrado el cuadro albo en la temporada.

Carlos Madariaga

Felipe Puccio

Jorge Valdivia “recomienda” a un 10 para Colo Colo: “Ojalá pueda volver a Chile”

Jorge Valdivia “recomienda” a un 10 para Colo Colo: “Ojalá pueda volver a Chile” / Oscar Guerra

En el marco de un torneo de padel en Independencia, con reunión de exmundialistas para jugar entre sí, uno de los más destaados que hizo acto de presencia fue Jorge Valdivia.

En conversación con ADN Deportes, el “Mago” comentó la actualidad del balompié nacional, específicamente respecto al nivel de Colo Colo, sólido puntero de la Liga de Primera.

Revisa también:

ADN

“Le dio un sistema que le ha funcionado, ha ganado partidos. He escuchado que hay hinchas que no les gusta la forma en que juega Colo Colo, pero es dificil hilar varios partidos ganando y no siempre vas a jugar bien, pero cuando a final de año tengas el trofeo en la mano, nadie se va a acordar si jugaste bien o no. Sería más lindo que tu equipo juegue mejor o bien, pero al final lo que manda es levantar la copa”, enfatizó Valdivia, que se mostró tranquilo ante la chance de que los albos puedan sumar refuerzos en el mercado invernal.

“Colo Colo no tiene torneo internacional, no tiene tantos partidos. En ese caso te pasa la cuenta, pero ahora te da con los jugadores que tienes. Ahora, siempre va a ser mejor tener la posibilidad de contratar jugadores, pero si no pasa, no corre riesgo”, enfatizó el exfutbolista.

Eso sí, puntualizó que, en la búsqueda de un “10″, le gustaría ver a Luciano Cabral en el cuadro albo, pese a frustrados intentos anteriores por ficharlo.

“Cuando terminó su etapa en Coquimbo, hubiese sido lindo verlo entocnes con la camiseta de Colo Colo. Ojalá pueda volver a Chile, cuando los jugadores encuentran dónde desarrollar todo su potencial futbolístico, acá lo consiguió. Ojalá pueda volver, y si es a Colo Colo, mucho mejor. Es un jugador que perfectamente se puede poner la camiseta del popular”, cerró Jorge Valdivia en ADN Deportes.

Contenido patrocinado

&#039;El plato prácticamente estaba servido&#039;: Auditor impactó en El Chacotero Sentimental tras revelar romance prohibido que tuvo con su prima

'El plato prácticamente estaba servido': Auditor impactó en El Chacotero Sentimental tras revelar romance prohibido que tuvo con su prima

Nieta de Carlos Caszely sufrió encerrona y robo de su auto: dos de los detenidos eran menores de edad

Nieta de Carlos Caszely sufrió encerrona y robo de su auto: dos de los detenidos eran menores de edad

Bono PAD Abdominoplastía: ¿Cómo pagar $268.770 al momento de la operación?

Bono PAD Abdominoplastía: ¿Cómo pagar $268.770 al momento de la operación?

&#039;Hace 10 años que no tengo sexo, desde el 2011 que no tengo pareja. Y estoy más feliz que nunca. Creo que ya me quedé así. Sé que eso es rarísimo, lo se&#039;

'Hace 10 años que no tengo sexo, desde el 2011 que no tengo pareja. Y estoy más feliz que nunca. Creo que ya me quedé así. Sé que eso es rarísimo, lo se'

La desconocida infancia de Gaspi en Chile: vivió 5 años en La Serena

La desconocida infancia de Gaspi en Chile: vivió 5 años en La Serena

Este histórico álbum logró lo que pocos artistas han conseguido

Este histórico álbum logró lo que pocos artistas han conseguido

Bob cascada, la opción más espontánea del corte del año

Bob cascada, la opción más espontánea del corte del año

Adiós a un ícono de los 80: Muere Anne Schedeen, la recordada Kate Tanner de la serie “ALF”

Adiós a un ícono de los 80: Muere Anne Schedeen, la recordada Kate Tanner de la serie “ALF”

Se acerca el pago del subsidio: Revisa el calendario del cupón de gas de 27.000 pesos y la fecha límite para no perderlo

Se acerca el pago del subsidio: Revisa el calendario del cupón de gas de 27.000 pesos y la fecha límite para no perderlo

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad