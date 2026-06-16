Chile se consagra campeón femenino por equipos en el Sudamericano de tenis de mesa / TOP Comunciaciones

El Team Chile del tenis de mesa femenino sacó al máximo el provecho a su localía para quedarse con el bicampeonato continental por equipos.

En el Polideportivo del Estadio Nacional, el elenco nacional sorprendió al imponerse a una potencia continental como Brasil.

Daniela Ortega fue la gran figura del elenco nacional, luego de imponerse a Victoria Strassburger. Giulia Takahashi emparejó la llave al vencer a Tania Zeng y Valentina Ríos le dio la ventaja a Chile tras remontar ante Laura Watanabe.

Con el 2-1 en la llave, Ortega le dio el tercer y definitivo punto a nuestro país tras vencer a Takahashi. “No me gusta jugar mucho de local porque siempre es una doble presión, pero anoche nos juntamos con las chicas y nos juramentamos dejar todo en la cancha para obtener el título. Es una emoción muy grande porque, además, soy la que tiene más experiencia”, aseguró quien aportó dos victorias para el oro continental.

En tanto, Valentina Ríos, la artífice del otro triunfo chileno ante Brasil, esto fue una revancha personal. “Jugamos mucho con el corazón y como equipo. Sabía que no podía perder porque estábamos jugando en Chile y, afortunadamente, le dimos esta alegría a la gente que nos acompañó. Estoy muy feliz”, concluyó tras quedarse con el título.