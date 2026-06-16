EFE suspende servicios hacia Estación Central y Hospital por vandalización en la vía: revisa horarios afectados

EFE Trenes informó la suspensión de varios servicios durante la mañana de este martes, luego de reportar una vandalización en la vía.

La situación afectó recorridos entre Hospital y Estación Central, en plena hora punta, generando complicaciones para usuarios que se trasladaban hacia la capital.

A través de su cuenta oficial en X, la empresa detalló una serie de salidas suprimidas por esta emergencia operacional. En el primer aviso, EFE indicó: “Informamos que el servicio con salida a las 5:41 hrs con dirección Estación Central desde Hospital queda suprimido debido a vandalización en la vía”.

Servicios suspendidos y certificado de atraso disponible

Minutos más tarde, la compañía actualizó la información y sumó nuevas cancelaciones. “Informamos que el servicio con salida a las 6:35 hrs con dirección Hospital desde Estación Central y servicio con salida a las 7:25 hrs dirección Estación Central desde Hospital quedan suprimidos debido a vandalización en la vía”, señalaron.

Posteriormente, a las 6:43 horas, EFE confirmó otras dos salidas afectadas. “Informamos que el servicio con salida a las 7:00 hrs desde Estación Central con dirección Hospital y el servicio con salida a las 7:50 hrs desde Hospital dirección Estación Central quedan suprimidos debido a vandalización en la vía”, comunicó la empresa.

Producto de la emergencia, EFE Trenes puso a disposición de los pasajeros un certificado de atraso, documento que puede descargarse directamente desde la página web de la empresa (pinchar acá).

La recomendación para los usuarios es revisar los canales oficiales antes de iniciar el viaje, ya que la programación podría presentar nuevas modificaciones durante la jornada.