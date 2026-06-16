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Director finlandés será el nuevo titular de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile: esta es su trayectoria

Ari Rasilainen sucederá en el cargo al recordado maestro Rodolfo Saglimbeni, iniciando un período de cuatro años encabezando el elenco sinfónico de mayor trayectoria del país.

Gabriel Esteffan

Director finlandés será el nuevo titular de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile: esta es su trayectoria

El Centro de Extensión Artística y Cultural de la Universidad de Chile, CEAC, dio a conocer que el reconocido maestro finlandés Ari Rasilainen será el nuevo director titular de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, asumiendo de manera oficial a partir del 1 de enero de 2027.

“Estoy muy feliz y orgulloso de tener esta oportunidad”, manifiesta desde su natal Finlandia. “Es un gran desafío ir desde Europa e integrarme a la cultura chilena y latinoamericana”, agrega.

Nacido en Helsinki en 1959, Rasilainen es uno de los representantes más destacados de la escuela finlandesa de dirección. Formado en la Academia Sibelius con los maestros Jorma Panula y Arvid Jansons, comenzó su carrera profesional como violinista de la Orquesta Filarmónica de Helsinki antes de dedicarse de lleno a la dirección orquestal, donde obtuvo reconocimiento internacional en 1989 al alcanzar el segundo premio en el Concurso Internacional de Dirección de Copenhague.

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Así, a lo largo de más de cuatro décadas ha desarrollado una extensa y reconocida carrera al frente de importantes orquestas europeas, entre ellas la Sinfónica de la Radio de Noruega, la Staatsphilharmonie Rheinland-Pfalz de Alemania, la Sinfónica de Jyväskylä y la South West German Philharmonic de Constanza. Asimismo, ha colaborado con figuras como Montserrat Caballé, José Carreras y Hilary Hahn, y realizado más de setenta grabaciones para sellos como Sony y Naxos, mientras que desde 2011 es profesor de dirección orquestal de la Academia de Würzburgo, en Alemania.

Su prestigio y alto nivel artístico quedaron de manifiesto en el país tras su debut con la Sinfónica Nacional de Chile en 2012. Su regreso en 2025 incluyó dos conciertos en noviembre de 2025, uno de ellos galardonado con el Premio del Círculo de Críticos de Arte por su “deslumbrante dirección”, consolidando su relación con la Sinfónica Nacional de Chile.

La batuta y la voz de Ari Rasilainen

Previo a asumir formalmente su cargo como nuevo titular, Rasilainen realizará dos visitas a Santiago para dirigir al elenco en conciertos agendados en septiembre y diciembre, respectivamente.

El maestro adelanta que buscará desarrollar programas de excelencia, capaces de convocar a nuevas audiencias y de tender puentes entre Europa y América Latina.

La música clásica no conoce límites de edad y es un lenguaje internacional que no hace falta entender, basta con que logre conmover”, sostiene. Asimismo, manifiesta su interés por profundizar en la creación musical chilena y proyectarla internacionalmente.

Con este nombramiento, la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile iniciará una nueva etapa en sus 85 años de historia, reafirmando desde la Gran Sala Sinfónica Nacional su compromiso con la excelencia artística, la difusión del patrimonio musical chileno y universal y la formación de nuevos públicos.

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