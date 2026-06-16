Denuncian gasto de $13 millones en la Corporación de Colina para comprar miles de álbumes y láminas del Mundial 2026

Completar el álbum del Mundial es un sueño para miles de fanáticos, pero en la comuna de Colina la meta se alcanzó utilizando recursos de todos los vecinos.

Una revisión de los registros de la Corporación Municipal de Colina dejó al descubierto una polémica maniobra administrativa que bordea la legalidad: la compra fraccionada de miles de álbumes y sobres de láminas para el Mundial 2026 a un mismo proveedor, presuntamente para evitar los controles de una licitación pública.

Según los antecedentes obtenidos por la Fundación América Transparente, la Corporación adquirió un total de 1.700 álbumes justificando el gasto bajo la premisa de apoyar “actividades recreativas y educativas”.

Sin embargo, como un álbum requiere de figuritas para completarse, la entidad realizó una segunda adquisición por 6.800 sobres de láminas, esta vez bajo el argumento de fortalecer la “integración estudiantil”.

La Corporación compró 1.700 álbumes del Mundial 2026. ¿La justificación? Apoyar "actividades recreativas y educativas". Pero un álbum no sirve de nada sin las láminas, así que también adquirieron 6.800 sobres, esta vez con el objetivo de fortalecer la "integración estudiantil". pic.twitter.com/ANIizVSWQ8 — Fundación América Transparente (@a_transparente) June 16, 2026

La sospechosa coincidencia

Más allá de la llamativa justificación para el gasto de recursos municipales, las alarmas se encendieron al analizar el mecanismo de contratación.

En lugar de levantar una licitación pública abierta que garantizara la competencia y la transparencia, la Corporación dividió la adquisición total (valorada en cerca de 13 millones de pesos) en dos procesos separados bajo la modalidad de “Compra Ágil”.

La sospecha de un “traje a la medida” aumenta al revisar las cifras y los actores involucrados:

Compra 1 (Álbumes): Costó exactamente $6.497.876 . El adjudicado fue el proveedor Grupo Tradenix SpA .

Costó exactamente . El adjudicado fue el proveedor . Compra 2 (Láminas): Costó exactamente los mismos $6.497.876. El ganador fue, nuevamente, Grupo Tradenix SpA.

Al partir la operación global exactamente por la mitad, la administración logró mantener cada una de las órdenes de compra por debajo del límite legal permitido para la ‘Compra Ágil’, evitando los controles más estrictos del sistema de Mercado Público.

El riesgo de la fragmentación

Según la Fundación denunciante, en la administración pública, esta práctica es conocida como fragmentación de compras o “fraccionamiento”. Se trata de una vía rápida que, al subdividir un mismo requerimiento, permite evadir la libre competencia, eludir la transparencia de las licitaciones tradicionales y, en la práctica, seleccionar proveedores “a dedo”.

El uso de recursos estatales y municipales exige una probidad real y un apego estricto a las normas de transparencia, donde el “juego de piernas” administrativo para esquivar los marcos legales debilita la confianza en las instituciones locales.