;

Denuncian gasto de $13 millones en la Corporación de Colina para comprar miles de álbumes y láminas del Mundial 2026

Registros internos revelan que la entidad municipal adquirió 1.700 álbumes del Mundial 2026 y 6.800 sobres de láminas utilizando la modalidad de “Compra Ágil”.

Gonzalo Miranda

Álbum del Mundial FIFA 2026 | Agencia Uno

Álbum del Mundial FIFA 2026 | Agencia Uno

Completar el álbum del Mundial es un sueño para miles de fanáticos, pero en la comuna de Colina la meta se alcanzó utilizando recursos de todos los vecinos.

Una revisión de los registros de la Corporación Municipal de Colina dejó al descubierto una polémica maniobra administrativa que bordea la legalidad: la compra fraccionada de miles de álbumes y sobres de láminas para el Mundial 2026 a un mismo proveedor, presuntamente para evitar los controles de una licitación pública.

Según los antecedentes obtenidos por la Fundación América Transparente, la Corporación adquirió un total de 1.700 álbumes justificando el gasto bajo la premisa de apoyar “actividades recreativas y educativas”.

Sin embargo, como un álbum requiere de figuritas para completarse, la entidad realizó una segunda adquisición por 6.800 sobres de láminas, esta vez bajo el argumento de fortalecer la “integración estudiantil”.

La sospechosa coincidencia

Más allá de la llamativa justificación para el gasto de recursos municipales, las alarmas se encendieron al analizar el mecanismo de contratación.

En lugar de levantar una licitación pública abierta que garantizara la competencia y la transparencia, la Corporación dividió la adquisición total (valorada en cerca de 13 millones de pesos) en dos procesos separados bajo la modalidad de “Compra Ágil”.

La sospecha de un “traje a la medida” aumenta al revisar las cifras y los actores involucrados:

  • Compra 1 (Álbumes): Costó exactamente $6.497.876. El adjudicado fue el proveedor Grupo Tradenix SpA.
  • Compra 2 (Láminas): Costó exactamente los mismos $6.497.876. El ganador fue, nuevamente, Grupo Tradenix SpA.

Al partir la operación global exactamente por la mitad, la administración logró mantener cada una de las órdenes de compra por debajo del límite legal permitido para la ‘Compra Ágil’, evitando los controles más estrictos del sistema de Mercado Público.

El riesgo de la fragmentación

Según la Fundación denunciante, en la administración pública, esta práctica es conocida como fragmentación de compras o “fraccionamiento”. Se trata de una vía rápida que, al subdividir un mismo requerimiento, permite evadir la libre competencia, eludir la transparencia de las licitaciones tradicionales y, en la práctica, seleccionar proveedores “a dedo”.

El uso de recursos estatales y municipales exige una probidad real y un apego estricto a las normas de transparencia, donde el “juego de piernas” administrativo para esquivar los marcos legales debilita la confianza en las instituciones locales.

Contenido patrocinado

&#039;El plato prácticamente estaba servido&#039;: Auditor impactó en El Chacotero Sentimental tras revelar romance prohibido que tuvo con su prima

'El plato prácticamente estaba servido': Auditor impactó en El Chacotero Sentimental tras revelar romance prohibido que tuvo con su prima

Nieta de Carlos Caszely sufrió encerrona y robo de su auto: dos de los detenidos eran menores de edad

Nieta de Carlos Caszely sufrió encerrona y robo de su auto: dos de los detenidos eran menores de edad

Bono PAD Abdominoplastía: ¿Cómo pagar $268.770 al momento de la operación?

Bono PAD Abdominoplastía: ¿Cómo pagar $268.770 al momento de la operación?

&#039;Hace 10 años que no tengo sexo, desde el 2011 que no tengo pareja. Y estoy más feliz que nunca. Creo que ya me quedé así. Sé que eso es rarísimo, lo se&#039;

'Hace 10 años que no tengo sexo, desde el 2011 que no tengo pareja. Y estoy más feliz que nunca. Creo que ya me quedé así. Sé que eso es rarísimo, lo se'

La desconocida infancia de Gaspi en Chile: vivió 5 años en La Serena

La desconocida infancia de Gaspi en Chile: vivió 5 años en La Serena

Este histórico álbum logró lo que pocos artistas han conseguido

Este histórico álbum logró lo que pocos artistas han conseguido

Bob cascada, la opción más espontánea del corte del año

Bob cascada, la opción más espontánea del corte del año

Adiós a un ícono de los 80: Muere Anne Schedeen, la recordada Kate Tanner de la serie “ALF”

Adiós a un ícono de los 80: Muere Anne Schedeen, la recordada Kate Tanner de la serie “ALF”

Se acerca el pago del subsidio: Revisa el calendario del cupón de gas de 27.000 pesos y la fecha límite para no perderlo

Se acerca el pago del subsidio: Revisa el calendario del cupón de gas de 27.000 pesos y la fecha límite para no perderlo

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad