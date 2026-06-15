¿Tienes una en casa? El inesperado dato sobre el uso de las freidoras de aire en los hogares chilenos

El mercado de electrodomésticos en Chile está atravesando una profunda transformación. No se trata de falta de equipamiento (ya que las categorías tradicionales superan el 80% de penetración en los hogares) sino de un cambio cultural en los hábitos de alimentación y en la relación de las personas con la cocina.

Según el último análisis de Worldpanel by Numerator, el crecimiento de la industria se movió definitivamente hacia aquellos productos asociados a la practicidad, el bienestar y nuevas formas de cocinar, impulsado por consumidores más informados y preocupados por el control de peso.

La salud mental y física se ha convertido en un eje central para el consumo en la región. El estudio destaca que el 50% de las personas en América Latina declara no sentirse bien física y mentalmente, una percepción que impacta de manera directa en la forma en que organizan su alimentación y sus rutinas diarias al momento de encender los quemadores o electrodomésticos.

En Chile, este fenómeno se traduce en una búsqueda activa de soluciones que permitan cocinar de manera más saludable, rápida y funcional.

Ganadores y perdedores en la cocina chilena

El crecimiento actual del mercado ya no es uniforme y ha dejado en evidencia qué tecnologías se adaptaron mejor al día a día de los chilenos. El fenómeno de las freidoras de aire, lejos de ser una moda pasajera o una compra ocasional, este aparato se consolidó. Actualmente, el 80% de quienes poseen una “Airfryer” la utilizan igual o más que antes, transformándose en una pieza clave de la rutina diaria.

La caída de los asistentes automatizados, en la otra vereda, la frecuencia de uso de otros dispositivos ha caído drásticamente. El reporte detalla que 4 de cada 10 consumidores usan menos las máquinas de sopa, tendencia a la baja que también registran los robots de cocina.

“Hoy el crecimiento se concentra en categorías que responden a consumidores más conscientes, más exigentes con su rutina diaria y enfocados en optimizar tiempos dentro del hogar. Si cambia el cómo se come, también lo hace el cómo se cocina”, explicó Nicolás Chandía, Analytics Partner de Worldpanel by Numerator.

El experto concluyó que, en el escenario actual, el éxito del mercado ya no se mide necesariamente en vender más unidades, sino en entender qué hábitos cotidianos están mutando y qué soluciones responden de mejor manera a las prioridades de bienestar y conveniencia de los usuarios actuales.