;

¿Tienes una en casa? El inesperado dato sobre el uso de las freidoras de aire en los hogares chilenos

Mientras las freidoras de aire se consolidan en la rutina diaria, otros aparatos tecnológicos como las máquinas de sopa y los robots de cocina comienzan a quedar en el olvido.

Gonzalo Miranda

¿Tienes una en casa? El inesperado dato sobre el uso de las freidoras de aire en los hogares chilenos

El mercado de electrodomésticos en Chile está atravesando una profunda transformación. No se trata de falta de equipamiento (ya que las categorías tradicionales superan el 80% de penetración en los hogares) sino de un cambio cultural en los hábitos de alimentación y en la relación de las personas con la cocina.

Según el último análisis de Worldpanel by Numerator, el crecimiento de la industria se movió definitivamente hacia aquellos productos asociados a la practicidad, el bienestar y nuevas formas de cocinar, impulsado por consumidores más informados y preocupados por el control de peso.

La salud mental y física se ha convertido en un eje central para el consumo en la región. El estudio destaca que el 50% de las personas en América Latina declara no sentirse bien física y mentalmente, una percepción que impacta de manera directa en la forma en que organizan su alimentación y sus rutinas diarias al momento de encender los quemadores o electrodomésticos.

En Chile, este fenómeno se traduce en una búsqueda activa de soluciones que permitan cocinar de manera más saludable, rápida y funcional.

Ganadores y perdedores en la cocina chilena

El crecimiento actual del mercado ya no es uniforme y ha dejado en evidencia qué tecnologías se adaptaron mejor al día a día de los chilenos. El fenómeno de las freidoras de aire, lejos de ser una moda pasajera o una compra ocasional, este aparato se consolidó. Actualmente, el 80% de quienes poseen una “Airfryer” la utilizan igual o más que antes, transformándose en una pieza clave de la rutina diaria.

La caída de los asistentes automatizados, en la otra vereda, la frecuencia de uso de otros dispositivos ha caído drásticamente. El reporte detalla que 4 de cada 10 consumidores usan menos las máquinas de sopa, tendencia a la baja que también registran los robots de cocina.

Hoy el crecimiento se concentra en categorías que responden a consumidores más conscientes, más exigentes con su rutina diaria y enfocados en optimizar tiempos dentro del hogar. Si cambia el cómo se come, también lo hace el cómo se cocina”, explicó Nicolás Chandía, Analytics Partner de Worldpanel by Numerator.

El experto concluyó que, en el escenario actual, el éxito del mercado ya no se mide necesariamente en vender más unidades, sino en entender qué hábitos cotidianos están mutando y qué soluciones responden de mejor manera a las prioridades de bienestar y conveniencia de los usuarios actuales.

Contenido patrocinado

&#039;El plato prácticamente estaba servido&#039;: Auditor impactó en El Chacotero Sentimental tras revelar romance prohibido que tuvo con su prima

'El plato prácticamente estaba servido': Auditor impactó en El Chacotero Sentimental tras revelar romance prohibido que tuvo con su prima

Nieta de Carlos Caszely sufrió encerrona y robo de su auto: dos de los detenidos eran menores de edad

Nieta de Carlos Caszely sufrió encerrona y robo de su auto: dos de los detenidos eran menores de edad

Bono PAD Abdominoplastía: ¿Cómo pagar $268.770 al momento de la operación?

Bono PAD Abdominoplastía: ¿Cómo pagar $268.770 al momento de la operación?

&#039;Hace 10 años que no tengo sexo, desde el 2011 que no tengo pareja. Y estoy más feliz que nunca. Creo que ya me quedé así. Sé que eso es rarísimo, lo se&#039;

'Hace 10 años que no tengo sexo, desde el 2011 que no tengo pareja. Y estoy más feliz que nunca. Creo que ya me quedé así. Sé que eso es rarísimo, lo se'

La desconocida infancia de Gaspi en Chile: vivió 5 años en La Serena

La desconocida infancia de Gaspi en Chile: vivió 5 años en La Serena

Este histórico álbum logró lo que pocos artistas han conseguido

Este histórico álbum logró lo que pocos artistas han conseguido

Bob cascada, la opción más espontánea del corte del año

Bob cascada, la opción más espontánea del corte del año

Adiós a un ícono de los 80: Muere Anne Schedeen, la recordada Kate Tanner de la serie “ALF”

Adiós a un ícono de los 80: Muere Anne Schedeen, la recordada Kate Tanner de la serie “ALF”

Se acerca el pago del subsidio: Revisa el calendario del cupón de gas de 27.000 pesos y la fecha límite para no perderlo

Se acerca el pago del subsidio: Revisa el calendario del cupón de gas de 27.000 pesos y la fecha límite para no perderlo

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad