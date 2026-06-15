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FOTOS. “Me bautizaron como la reina de Chile”: influencer sueca revela los curiosos mensajes que recibió tras hacerse conocida con Roberto Cox

“Al principio estaba un poco molesta por ser grabada sin mi consentimiento”, comentó Sara Engerdahl.

Nicolás Lara Córdova

“Me bautizaron como la reina de Chile”: influencer sueca revela los curiosos mensajes que recibió tras hacerse conocida con Roberto Cox

El pasado jueves durante un despacho en vivo desde Los Ángeles, Estados Unidos, Roberto Cox sorprendió con una entrevista a una turista sueca que se encontraba tomando sol.

Dicha turista resultó ser Sara Engerdahl, quien es una conocida personalidad en su país y que vio cómo sus seguidores aumentaron en Instagram tras la entrevista realizada por Roberto Cox.

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En conversación con Las Últimas Noticias, Sara comentó sentirse molesta con el periodista previo a que este la entrevistara.

“Al principio estaba un poco molesta por ser grabada sin mi consentimiento, pero una vez que empezamos a hablar la interacción se volvió placentera. Roberto parecía un tipo bueno”, comentó.

Al ser consultada sobre los mensajes que ha recibido desde Chile, Sara reveló que algunos de sus nuevos seguidores la bautizaron como “la reina de Chile”.

Un par de personas me bautizaron como la reina de Chile, lo que me parece muy divertido y halagador. En realidad, estoy muy agradecida por todo el amor”.

Por último, la sueca reveló que tenía entre sus sueños el visitar Chile, en especial las montañas.

Visitar Chile ha sido uno de mis sueños siempre porque me encantaría escalar en las montañas que tienen”, comentó.

“El día de la entrevista también aprendí que Chile es muy famoso por sus asombrosos vinos. Soy fanática del vino, pero nunca he probado uno chileno. Ahora tengo mucha curiosidad por probar”, cerró.

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