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Broma de mal gusto: dos jugadores de la sub 15 de Deportes Iquique son bajados del avión por falso aviso de bomba

Según información de ADN Deportes, los futbolistas no pudieron regresar a la ciudad nortina tras activar el procedimiento de emergencia en el Aeropuerto de Santiago.

Carlos Madariaga

Broma de mal gusto: dos jugadores de la sub 15 de Deportes Iquique son bajados del avión por falso aviso de bomba

Broma de mal gusto: dos jugadores de la sub 15 de Deportes Iquique son bajados del avión por falso aviso de bomba / Cristian Vivero Boornes

Durante las últimas horas, un particular incidente involucró al plantel de las divisiones menores de Deportes Iquique.

Particularmente, el problema lo protagonizaron los integrantes de la sub 15 de los “Dragones Celestes”, que se midieron ante Audax Italiano este martes.

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Esto porque a dos jugadores no se les ocurrió mejor idea que bromear con que llevaban una bomba entre sus pertenencias al momento de tomar el avión de regreso a Iquique.

Producto de lo anterior, se activó todo el protocolo de inspección de seguridad del aeropuerto de Santiago.

Ante esto, se completó la rúbrica correspondiente para desestimar el riesgo real de una bomba, lo que finalmente se verificó, aunque tan solo por el hecho de plantear la idea de un artefacto explosivo, se pueden generar acciones legales.

La aerolinea encargada del vuelo desistió de presentar cargos, pero si le impidió a los dos jugadores sub 15 de Deportes Iquique tomar el avión, cuestión que también le impidió viajar a su técnico, Rubén Taucare, que debió quedarse con ellos al ser el tutor responsable.

Si bien ninguno de los jóvenes futbolistas arriesga sanciones legales, deberán extender su estadía en Santiago y, además, llevarán al club a tener que desembolsar en gastos extra, pues tampoco podrán volver a viajar con la aerolínea con la cual tuvieron la pésima idea de bromear

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