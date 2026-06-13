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VIDEOS. Catar destruye las apuestas: soportó 26 tiros de Suiza y rescató un empate épico en el Mundial

El conjunto asiático consiguió el primer punto de su historia en las Copas del Mundo.

Gonzalo Miranda

Catar sorprendió a Suiza en el Mundial 2026 | Getty Images

Catar sorprendió a Suiza en el Mundial 2026 | Getty Images

Un debut de auténtica locura se vivió en el marco de la primera fecha del Grupo B del Mundial 2026.

En el césped del San Francisco Bay Area Stadium, la selección de Catar dio el primer gran golpe a los análisis previos al rescatar un agónico empate 1-1 ante Suiza, en un compromiso donde los europeos dominaron de principio a fin, pero pagaron caro su clamorosa falta de puntería frente a las redes.

Desde el silbatazo inicial, la escuadra dirigida por Murat Yakin impuso sus términos y asfixió a los dirigidos por el español Julen Lopetegui.

La insistencia tricolor no tardó en rendir frutos cuando en el minuto 15, tras una revisión del VAR, el colegiado decretó penal a favor de los suizos y amonestó al arquero catarí Mahmud Abunada. Un minuto después, Breel Embolo cruzó el remate con jerarquía para decretar el 1-0 transitorio (16′).

A partir de ahí, el partido se convirtió en un monólogo europeo con Rubén Vargas y Granit Xhaka martillando constantemente. De no haber sido por la soberbia actuación bajo los tres palos del guardameta Abunada (quien le sacó pelotas de gol a Vargas en reiteradas ocasiones) el marcador se hubiese ido al descanso con una diferencia irremontable para los campeones de Asia.

La siesta de Suiza y el testarazo histórico

En el complemento, la tónica no varió en demasía durante los primeros compases. Suiza acumuló un registro escandaloso de 26 tiros directos hacia la portería catarí, pero una mezcla de displicencia ofensiva, un bajón en el ritmo táctico tras la ronda de cambios y la muralla defensiva impuesta por Lopetegui mantuvo con vida a Catar de manera milagrosa.

Y en el fútbol existe una máxima indiscutible: el que no los hace en un arco, los ve hacer en el otro. Cuando todo el estadio esperaba el silbatazo final, a los 94′ del tiempo de descuento, Homam Ahmed proyectó un centro perfecto al corazón del área helvética.

Allí apareció con el alma el defensor Boualem Khoukhi, quien clavó un cabezazo fulminante junto al poste derecho, batiendo la resistencia de un inédito Gregor Kobel y desatando la algarabía total en el banquillo asiático.

Con este impactante e impensado 1-1, el Grupo B queda en una paridad absoluta absoluta tras la primera jornada, considerando que el día de ayer (viernes) Canadá y Bosnia y Herzegovina firmaron idéntico marcador. La zona está completamente abierta para cualquiera.

Los goles del partido

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