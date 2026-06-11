Ya comenzó el Mundial 2026 y su primer partido quedó en la historia. México venció por 2 a 0 a Sudáfrica en el Estadio Azteca e inició con el pie derecho en la Copa del Mundo. Sin embargo, lo que marcó este encuentro fue que tres jugadores fueron expulsados, algo que pasa por primera vez en un partido de apertura.

Cuando los africanos caían 1-0, Brian Fernández, volante mexicano, escapó de su marca y se fue solo ante el arco rival. Para evitar el gol, Siphephelo Sithole bajó al borde del área al mediocampista y, por ser último hombre, se transformó en el primer expulsado en el Mundial.

MALAS NOTICIAS PARA SUDÁFRICA



Sithole lo bajó a Gutiérrez y vio la tarjeta roja por último recurso. México sigue ganando 1-0 en el partido inaugural del #MundialEnDSPORTS.#CopaMundialFIFA pic.twitter.com/wUiH8axdA5 — DSPORTS (@DSports) June 11, 2026

La pesadilla no terminó para Sudáfrica. Minutos después de que Raúl Jiménez anotara el 2-0 para el local, el árbitro Wilton Sampaio fue al VAR y expulsó a Themba Zwane por agresión sin pelota.

SUDÁFRICA SE QUEDÓ DOS MENOS



Wilton Sampaio fue al VAR y comunicó al estadio Azteca la expulsión de Zwane. El equipo de Aguirre gana 2-0 el partido inaugural del #MundialEnDSPORTS.#CopaMundialFIFA pic.twitter.com/r6IIdt3wQ9 — DSPORTS (@DSports) June 11, 2026

No obstante, otro jugador vería la tarjeta roja en el partido. Cuando el partido ya entraba en su etapa final, el capitán de la selección mexicana, César Montes se fue directo a las duchas tras una fuerte patada a Khuliso Mudau que desbordaba por la banda derecha.

EL TERCER EXPULSADO EN EL PARTIDO



César Montes, capitán de México, vio la roja en el final del partido ante Sudáfrica y se perderá el segundo partido del #MundialEnDSPORTS.#CopaMundialFIFA pic.twitter.com/6Sv3WCZafG — DSPORTS (@DSports) June 11, 2026

Con esto, el partido inaugural entre México y Sudáfrica de esta Copa del Mundo quedará en la historia como el primero en tener tres jugadores expulsados. Además, este es el segundo encuentro de apertura en el que hay dos expulsados en un mismo equipo. El primero fue Camerún en 1990, cuando dos futbolistas vieron la tarjeta roja ante Argentina.