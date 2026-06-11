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VIDEOS. El increíble registro que marcó el México-Sudáfrica en el Mundial 2026: ¡histórico!

El partido inaugural de esta Copa del Mundo dejó un hecho que ocurrió por primera vez en la historia.

Lucas San Martín

Wilton Sampaio | Getty Images

Wilton Sampaio | Getty Images / YURI CORTEZ

Ya comenzó el Mundial 2026 y su primer partido quedó en la historia. México venció por 2 a 0 a Sudáfrica en el Estadio Azteca e inició con el pie derecho en la Copa del Mundo. Sin embargo, lo que marcó este encuentro fue que tres jugadores fueron expulsados, algo que pasa por primera vez en un partido de apertura.

Cuando los africanos caían 1-0, Brian Fernández, volante mexicano, escapó de su marca y se fue solo ante el arco rival. Para evitar el gol, Siphephelo Sithole bajó al borde del área al mediocampista y, por ser último hombre, se transformó en el primer expulsado en el Mundial.

La pesadilla no terminó para Sudáfrica. Minutos después de que Raúl Jiménez anotara el 2-0 para el local, el árbitro Wilton Sampaio fue al VAR y expulsó a Themba Zwane por agresión sin pelota.

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No obstante, otro jugador vería la tarjeta roja en el partido. Cuando el partido ya entraba en su etapa final, el capitán de la selección mexicana, César Montes se fue directo a las duchas tras una fuerte patada a Khuliso Mudau que desbordaba por la banda derecha.

Con esto, el partido inaugural entre México y Sudáfrica de esta Copa del Mundo quedará en la historia como el primero en tener tres jugadores expulsados. Además, este es el segundo encuentro de apertura en el que hay dos expulsados en un mismo equipo. El primero fue Camerún en 1990, cuando dos futbolistas vieron la tarjeta roja ante Argentina.

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