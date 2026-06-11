Concejal con discapacidad visual se retira indignado de sesión: colega le pidió leer un documento

La sesión ordinaria del Concejo Municipal de Concepción desarrollada este miércoles fue suspendida de forma anticipada tras un altercado entre los ediles de la comuna. El incidente motivó el retiro de la sala del concejal Miguel Berríos (RN), quien acusó ser víctima de un acto de discriminación fundado en su condición de persona no vidente.

El hecho se originó en el momento en que Berríos debía exponer ante el pleno municipal las resoluciones y consensos adoptados en la Comisión de Emprendimiento, Economía Local y Turismo. Debido a su discapacidad visual, el representante de Renovación Nacional requirió el apoyo técnico de su par del Frente Amplio, Eric Riquelme, para dar lectura a las actas correspondientes.

Frente a esta solicitud, el concejal Óscar Ramírez (DC) intervino en el debate para exigir que la presentación fuera efectuada de forma personal por Berríos, argumentando que el reglamento interno de la corporación así lo estipula. Adicionalmente, el parlamentario democratacristiano afirmó que el aludido ya había realizado lecturas de documentos de manera autónoma en oportunidades previas.

Suspensión de la instancia y retractación posterior

Las afirmaciones de Ramírez provocaron la respuesta inmediata de Berríos antes de abandonar la sala municipal. El edil de RN catalogó los dichos de su colega como poco afortunados, de mal gusto y constitutivos de discriminación, precisando de forma categórica que no posee la capacidad de leer documentos en papel desde el año 2008, por lo que calificó de falsas las aseveraciones de su par. Ante la escalada de la tensión, el alcalde Héctor Muñoz intervino para reestablecer el orden y determinó suspender la reunión.

Tras la difusión del altercado, Ramírez divulgó una declaración pública para ofrecer disculpas por los efectos de su intervención. En el texto oficial, el concejal de la DC argumentó que su única motivación dentro del debate fue cautelar el cumplimiento formal de las normativas que regulan las atribuciones y responsabilidades institucionales de los miembros del concejo.

En el mismo documento aclaratorio, Ramírez descartó la existencia de intenciones orientadas a menoscabar, descalificar o faltar el respeto al presidente de la comisión sectorial. Finalmente, el representante comunal comunicó que se contactó de forma directa con Miguel Berríos para manifestarle sus disculpas tanto en el ámbito público como en la esfera privada.