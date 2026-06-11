El Mundial 2026 ya está en marcha y en ADN.CL comenzamos a cubrir el desarrollo de la cita planetaria en Norteamérica. En esta ocasión, repasamos lo que será la participación de Argentina en la Copa del Mundo que arranca esta semana.

El campeón del mundo llega al Mundial 2026 con la máxima responsabilidad sobre los hombros: defender la corona obtenida en Qatar 2022 y buscar el bicampeonato, una hazaña que ninguna selección ha logrado desde el Brasil de 1962.

Con el torneo recién inaugurado, el debut del equipo liderado por Lionel Scaloni es uno de los eventos más esperados de la fase de grupos.

La Albiceleste quedó cabeza de serie del Grupo J, compartiendo zona con Argelia, Austria y Jordania. Aunque sobre el papel parece un grupo accesible para el vigente campeón, el cuerpo técnico ha enfatizado la importancia de no repetir sorpresas como el tropiezo inicial ante Arabia Saudita en el Mundial pasado.

Fixture y calendario de Argentina

El combinado trasandino iniciará su camino enfrentando a Argelia, para luego disputar sus siguientes dos compromisos ante Austria, y Jornada. Los horarios corresponden a la hora local de Chile.

Martes 16 de junio

22:00 hrs | Argentina vs. Argelia | Arrowhead Stadium, Kansas City

Lunes 22 de junio

14:00 hrs | Argentina vs. Austria | AT&T Stadium, Dallas

Domingo 28 de junio

23:00 hrs | Argentina vs. Jordania | AT&T Stadium, Dallas

Scaloni apostó fuertemente por la base histórica que le dio la tercera estrella y la última Copa América, aunque con la notable ausencia de Ángel Di María, ya retirado de la selección.

La atención mundial está puesta en la condición física de Lionel Messi, quien arrastra algunas molestias desde sus últimos compromisos con el Inter Miami.A sus 38 años, este torneo representa su sexto Mundial.

Más allá de los históricos como Messi, Otamendi y De Paul, la lista incluye nombres de renovación que generan mucha expectativa.

Resacan figuras jóvenes como Valentín Barco, el delantero José Manuel “Flaco” López para dar variantes ofensivas a Julián Álvarez y Lautaro Martínez, y muy especialmente el mediocampista Nico Paz, apuntado por los analistas como uno de los candidatos a seguir para el premio al mejor jugador joven del torneo.