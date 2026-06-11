;

VIDEO. Argentina en el Mundial 2026: partidos, calendario, grupo y rivales

Con el torneo recién inaugurado, el debut del equipo liderado por Lionel Scaloni es uno de los eventos más esperados de la fase de grupos.

Gonzalo Miranda

Lionel Messi, capitán de la Selección Argentina de Fútbol

Lionel Messi, capitán de la Selección Argentina de Fútbol

El Mundial 2026 ya está en marcha y en ADN.CL comenzamos a cubrir el desarrollo de la cita planetaria en Norteamérica. En esta ocasión, repasamos lo que será la participación de Argentina en la Copa del Mundo que arranca esta semana.

El campeón del mundo llega al Mundial 2026 con la máxima responsabilidad sobre los hombros: defender la corona obtenida en Qatar 2022 y buscar el bicampeonato, una hazaña que ninguna selección ha logrado desde el Brasil de 1962.

Con el torneo recién inaugurado, el debut del equipo liderado por Lionel Scaloni es uno de los eventos más esperados de la fase de grupos.

La Albiceleste quedó cabeza de serie del Grupo J, compartiendo zona con Argelia, Austria y Jordania. Aunque sobre el papel parece un grupo accesible para el vigente campeón, el cuerpo técnico ha enfatizado la importancia de no repetir sorpresas como el tropiezo inicial ante Arabia Saudita en el Mundial pasado.

Fixture y calendario de Argentina

El combinado trasandino iniciará su camino enfrentando a Argelia, para luego disputar sus siguientes dos compromisos ante Austria, y Jornada. Los horarios corresponden a la hora local de Chile.

Martes 16 de junio

  • 22:00 hrs | Argentina vs. Argelia | Arrowhead Stadium, Kansas City

Lunes 22 de junio

  • 14:00 hrs | Argentina vs. Austria | AT&T Stadium, Dallas

Domingo 28 de junio

  • 23:00 hrs | Argentina vs. Jordania | AT&T Stadium, Dallas

Scaloni apostó fuertemente por la base histórica que le dio la tercera estrella y la última Copa América, aunque con la notable ausencia de Ángel Di María, ya retirado de la selección.

La atención mundial está puesta en la condición física de Lionel Messi, quien arrastra algunas molestias desde sus últimos compromisos con el Inter Miami.A sus 38 años, este torneo representa su sexto Mundial.

Más allá de los históricos como Messi, Otamendi y De Paul, la lista incluye nombres de renovación que generan mucha expectativa.

Resacan figuras jóvenes como Valentín Barco, el delantero José Manuel “Flaco” López para dar variantes ofensivas a Julián Álvarez y Lautaro Martínez, y muy especialmente el mediocampista Nico Paz, apuntado por los analistas como uno de los candidatos a seguir para el premio al mejor jugador joven del torneo.

Contenido patrocinado

¡Panorama musical gratis en Santiago!: Joe Vasconcellos se tomará las calles de Providencia con un concierto histórico

¡Panorama musical gratis en Santiago!: Joe Vasconcellos se tomará las calles de Providencia con un concierto histórico

Si hay espacio para el reggaetón, también lo hay para el trap: Bad Bunny revive hit junto a Luar la L en España

Si hay espacio para el reggaetón, también lo hay para el trap: Bad Bunny revive hit junto a Luar la L en España

¡Lluvia y frío extremo! Anuncian brusco cambio en las temperaturas de Santiago durante el inicio de junio

¡Lluvia y frío extremo! Anuncian brusco cambio en las temperaturas de Santiago durante el inicio de junio

Def Leppard y Extreme anuncian concierto juntos en Chile: Fecha de preventas y venta general

Def Leppard y Extreme anuncian concierto juntos en Chile: Fecha de preventas y venta general

Mago Jiménez y Gala Caldirola hacen importante anuncio a tres meses del inicio de su relación: &#039;Queríamos contarles que...&#039;

Mago Jiménez y Gala Caldirola hacen importante anuncio a tres meses del inicio de su relación: 'Queríamos contarles que...'

Chocolate de Dubái: por qué esta tendencia con pistacho se volvió furor y todos quieren probarla

Chocolate de Dubái: por qué esta tendencia con pistacho se volvió furor y todos quieren probarla

“¡Acabo de tocar con los Stones!”: Paul McCartney revela la emoción que sintió junto a Mick Jagger y Keith Richards

“¡Acabo de tocar con los Stones!”: Paul McCartney revela la emoción que sintió junto a Mick Jagger y Keith Richards

¿Es realmente el mejor disco de la historia del rock? 10 secretos del álbum que cambió todas las reglas

¿Es realmente el mejor disco de la historia del rock? 10 secretos del álbum que cambió todas las reglas

Minimalista, elegante y setentero: el guiño de Dua Lipa al legendario look de novia de Bianca Jagger

Minimalista, elegante y setentero: el guiño de Dua Lipa al legendario look de novia de Bianca Jagger

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad