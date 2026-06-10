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Escándalo en Colombia: ordenan suspensión provisional del presidente Petro en medio de investigación electoral

La medida fue adoptada por la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes tras una investigación por presunta intervención electoral a través de publicaciones en redes sociales.

Cristóbal Álvarez

Escándalo en Colombia: ordenan suspensión provisional del presidente Petro en medio de investigación electoral

Escándalo en Colombia: ordenan suspensión provisional del presidente Petro en medio de investigación electoral / Guillermo Legaria

La Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes de Colombia ordenó la suspensión provisional del presidente Gustavo Petro, en el marco de una investigación que busca determinar una eventual intervención indebida del mandatario en el actual proceso electoral del país.

Sin embargo, la medida deberá ser revisada por el Senado, organismo que tendrá la última palabra sobre su aplicación definitiva.

La resolución fue firmada por la representante oficialista Gloria Arizabaleta y se sustenta en una serie de publicaciones realizadas por Petro en la red social X entre el 6 y el 9 de junio, las que, según el documento, habrían hecho referencia directa a candidatos y a la campaña presidencial en curso.

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De acuerdo con la resolución, la difusión reiterada de estos mensajes constituye un antecedente suficiente para presumir una eventual participación en política por parte del jefe de Estado.

En ese contexto, la comisión argumentó que mantener a Petro en el cargo durante la contienda electoral podría facilitar la repetición de las conductas investigadas.

La suspensión tendrá vigencia hasta el próximo 21 de junio a las 16:00 horas, fecha que coincide con la eventual segunda vuelta presidencial. La medida busca impedir que el mandatario intervenga en el desarrollo de las elecciones mientras se encuentra en ejercicio de sus funciones.

La primera vuelta de los comicios presidenciales ya está programada para el 31 de mayo, mientras que un eventual balotaje se realizará el 21 de junio, jornada en la que concluiría la suspensión establecida por la comisión.

Ahora será el Senado colombiano el encargado de analizar la resolución y definir si ratifica o rechaza la medida adoptada contra Petro, en una decisión que podría marcar un precedente en la historia política reciente del país.

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