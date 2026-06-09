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“Pulso Naranja”, el festival que recorrerá Chile con Alanys Lagos, Noche de Brujas y La Combo Tortuga

La gira musical recorrerá cinco ciudades, acercando la música chilena a las comunidades.

ADN Radio

16 de ENERO DE 2026 / OLMUÉ Alanys Lagos durante la segunda noche del Festival del huaso de Olmué 2026. FOTO : CLAUDIO ROJAS / AGENCIAUNO

16 de ENERO DE 2026 / OLMUÉ Alanys Lagos durante la segunda noche del Festival del huaso de Olmué 2026. FOTO : CLAUDIO ROJAS / AGENCIAUNO / Pablo Ovalle Isasmendi

En el marco de sus 70 años, Abastible presenta “Pulso Naranja”, festival que recorrerá distintas regiones de Chile llevando música en vivo, entretención y experiencias de calidad a miles de personas.

“Pulso Naranja” nace con el objetivo de acercar el talento nacional a distintas ciudades del país, promoviendo espacios de encuentro, celebración y cultura.

La primera edición del festival contará con la participación de Alanys Lagos, Noche de Brujas y La Combo Tortuga, tres de los artistas más relevantes de la escena nacional, quienes serán parte de un recorrido que contempla las siguientes fechas:

  • 11 de julio – Vive Peñuelas, La Serena
  • 18 de julio – Gran Arena Monticello
  • 25 de julio – Estadio Sokol, Antofagasta
  • Por confirmar, Valdivia
  • Por confirmar, Viña del Mar
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El festival contará, además, con el respaldo de Radio Corazón, que acompañará la gira con contenidos, cobertura editorial y difusión en cada una de las ciudades participantes.

Bajo el concepto “Donde hay música chilena, está Abastible”, esta iniciativa busca reunir a las personas, fortalecer el sentido de comunidad y generar experiencias memorables en Chile. Más información en los canales oficiales de Abastible y Radio Corazón.

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