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Nicolás Massú sorprende y vuelve al circuito ATP

El entrenador nacional volverá a dirigir después de tres meses y ahora estará a cargo del tenista argentino, Francisco Cerúndolo.

Lucas San Martín

(Photo by Zhe Ji/Getty Images for ITF)

(Photo by Zhe Ji/Getty Images for ITF) / Zhe Ji

Nicolás Massú vuelve al circuito ATP. El extenista nacional y actual entrenador, volverá a dirigir después de tres meses de espera tras dejar de liderar al polaco Hubert Hurkacz (96°).

Durante esta jornada, ADN Deportes pudo confirmar que Massú asumirá dentro del staff técnico de la destacada raqueta argentina, Francisco Cerúndolo (27°). Se espera que el chileno aparezca con él en el torneo ATP 500 Queen’s, el cual arrancará la próxima semana en Londres, Inglaterra.

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La carrera de Nicolás Massú como entrenador

El entrenador chileno de 46 años dirigirá a su tercer jugador en lo que va de su carrera como técnico. Massú comenzó entrenando al austriaco Dominic Thiem, con quien pudo ser campeón del US Open 2020 y llegó a las finales del Roland Garros y del Abierto de Australia.

Luego, en abril del 2023 rompió con Thiem y estuvo más de un año sin protagonismo en el circuito ATP. Fue a finales del 2024 cuando inició como técnico de Hurkacz. Con el polaco alcanzó los cuartos de final del Masters 1000 de Roma y la final del ATP de Ginebra. Sin embargo, el tenista se realizó una cirugía y el chileno tomó la decisión de separar caminos en marzo de este año.

Con esto, Nicolás Massú y Francisco Cerúndolo ya se alistan para el ATP 500 de Queen’s, el cual será un torneo preparativo para Wimbledon, que se desarollará entre el 29 de junio y el 12 de julio.

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