Nicolás Massú sorprende y vuelve al circuito ATP

Nicolás Massú vuelve al circuito ATP. El extenista nacional y actual entrenador, volverá a dirigir después de tres meses de espera tras dejar de liderar al polaco Hubert Hurkacz (96°).

Durante esta jornada, ADN Deportes pudo confirmar que Massú asumirá dentro del staff técnico de la destacada raqueta argentina, Francisco Cerúndolo (27°). Se espera que el chileno aparezca con él en el torneo ATP 500 Queen’s, el cual arrancará la próxima semana en Londres, Inglaterra.

La carrera de Nicolás Massú como entrenador

El entrenador chileno de 46 años dirigirá a su tercer jugador en lo que va de su carrera como técnico. Massú comenzó entrenando al austriaco Dominic Thiem, con quien pudo ser campeón del US Open 2020 y llegó a las finales del Roland Garros y del Abierto de Australia.

Luego, en abril del 2023 rompió con Thiem y estuvo más de un año sin protagonismo en el circuito ATP. Fue a finales del 2024 cuando inició como técnico de Hurkacz. Con el polaco alcanzó los cuartos de final del Masters 1000 de Roma y la final del ATP de Ginebra. Sin embargo, el tenista se realizó una cirugía y el chileno tomó la decisión de separar caminos en marzo de este año.

Con esto, Nicolás Massú y Francisco Cerúndolo ya se alistan para el ATP 500 de Queen’s, el cual será un torneo preparativo para Wimbledon, que se desarollará entre el 29 de junio y el 12 de julio.