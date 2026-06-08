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Emergencia en Santiago Centro: despliegan gran operativa por persona con riesgo de caer desde edificio

El procedimiento de Bomberos se concentra en calle Merced, entre Miraflores y Mosqueto. Autoridades recomendaron usar vías alternativas.

Juan Castillo

Agencia Uno | Referencial

Agencia Uno | Referencial

Una emergencia movilizó durante esta jornada a equipos de Bomberos en Santiago Centro, luego de que se reportara la presencia de una persona en un edificio con riesgo de caer.

El procedimiento se concentra en calle Merced, entre Miraflores y Mosqueto.

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Debido al operativo de rescate, Transporte Informa comunicó que el tránsito se encuentra suspendido en el tramo afectado, mientras los equipos de emergencia trabajan en el lugar para controlar la situación.

Ante la interrupción vial, las autoridades recomendaron a los conductores evitar el sector y optar por rutas alternativas. En específico, se sugirió desplazarse hacia el oriente por Ismael Valdés Vergara, para reducir la congestión en el centro de la capital.

Por ahora, el procedimiento continúa en desarrollo y se espera que la circulación sea restablecida una vez que finalicen las labores de emergencia.

Noticia en desarrollo.

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