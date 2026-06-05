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Día del Medio Ambiente: el preocupante dato que muestra menor compromiso climático en Chile

Un informe reveló una fuerte caída en la responsabilidad individual frente al cambio climático, mientras expertos advierten efectos económicos.

Juan Castillo

Getty Images

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En el Día del Medio Ambiente, un dato vuelve a encender las alertas en Chile: la percepción de responsabilidad individual frente al cambio climático cayó 24 puntos porcentuales en los últimos cinco años, según el informe 2026 de Ipsos sobre personas y crisis climática.

El estudio muestra que el país pasó de un 88% a un 66% de acuerdo con la idea de que, si las personas no actúan ahora contra el cambio climático, estarán fallando a las futuras generaciones.

Con esa baja, Chile registra el segundo mayor descenso entre los países comparados, solo detrás de Polonia.

Cambio climático, bolsillo y empresas: una alerta que ya no es solo ambiental

El informe también revela que la crisis climática compite con urgencias más inmediatas para las personas, como delincuencia, desempleo e inflación. En ese contexto, Miguel Pinto, subgerente de Estudios Públicos de Ipsos Chile, explicó que “el apoyo a la transición energética sigue presente, pero está más condicionado que antes”.

Según Pinto, la acción climática gana respaldo cuando se conecta con efectos concretos en la vida diaria. “Gana legitimidad subjetiva cuando se conecta con beneficios concretos sobre el costo de vida y la seguridad de suministro”, señaló.

La discusión también alcanza directamente al mundo empresarial. Un análisis de Proyecta Impacto advierte que la sostenibilidad ya influye en decisiones de financiamiento, costos y competitividad de las compañías en Chile.

Daniela Corvalán, socia y gerente de Medioambiente de la firma, sostuvo que “hoy existe una realidad bastante heterogénea”, ya que algunas empresas han integrado la sostenibilidad en su estrategia, mientras otras aún la ven solo como cumplimiento normativo o acciones aisladas.

La experta agregó que el mercado exige más evidencia y menos declaraciones generales. “Durante años la sostenibilidad estuvo más ligada a reportes o compromisos, pero hoy se exige evidencia concreta sobre cómo se gestionan los impactos y riesgos”, afirmó.

Además, el informe de Ipsos muestra que un 63% de los encuestados en Chile cree que las empresas fallarán a sus empleados y clientes si no actúan frente al cambio climático. Así, el desafío ambiental entra de lleno en el bolsillo, el empleo y la competitividad del país.

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