Detienen en caleta de Camarones a presunto autor de homicidio de menor calcinado en Arica

Un golpe a las bandas delictivas transnacionales que operan en el extremo norte del país se consolidó tras una indagatoria criminal. El trabajo investigativo de los detectives de la Brigada de Homicidios de la PDI Arica y la Fiscalía Local permitió la captura del imputado sindicado como el autor material del homicidio de un menor de edad (NNA), cuyo cuerpo fue encontrado calcinado en febrero pasado en el sector de Las Llosyas.

El procedimiento fue coordinado con la Policía Marítima de la Armada de Chile y se ejecutó mediante un despliegue táctico simultáneo en la ciudad de Arica y en el sector costero de Caleta Camarones, donde permanecía oculto el detenido, un hombre de nacionalidad venezolana que mantiene una estrecha vinculación operativa con la estructura criminal organizada conocida como “Tren del Coro”.

El despliegue del ecosistema de justicia en Caleta Camarones

La labor de inteligencia policial estuvo dirigida por la Unidad de Análisis Criminal de la Fiscalía de Arica, estamento que logró establecer de forma científica la identidad del imputado y realizar el rastreo de sus movimientos en el litoral.

“Este resultado obecece a una investigación por el homicidio de un menor de 14 años, ocurrido el 17 de febrero del año 2026, cuyos antecedentes dan cuenta de la participación de una estructura criminal venezolana vinculada al Tren del Coro. (...) Esto es un trabajo mancomunado, y de todo el ecosistema de seguridad y justicia”, destacó el prefecto inspector José Contreras, jefe de la Región Policial de Arica y Parinacota de la PDI, valorando la irrupción conjunta.

Por su parte, el capitán de navío Felix Miranda, Gobernador Marítimo de Arica, detalló que el Ministerio Público solicitó de manera formal la colaboración de los marinos para asegurar el perímetro costero. Para cumplir con el objetivo, la Armada dispuso el despliegue de unidades y personal por vía marítima, sumando el apoyo del Grupo de Reacción Inmediata de la Dirección de Territorio Marítimo y Marina Mercante (Directemar) para neutralizar cualquier intento de fuga por el océano.

Respaldo del Ministerio de Seguridad Pública en terreno

De visita oficial en la puerta norte del país, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, valoró de primera mano los resultados de las diligencias y relevó la alta connotación pública que adquirió el caso durante la temporada estival. El secretario de Estado puso el acento en que la captura de este presunto integrante del crimen organizado entrega tranquilidad y certezas a la ciudadanía de la región.

A su vez, Arrau extendió sus felicitaciones y agradeció la labor constante de los efectivos de la PDI a cargo de las indagatorias y de los funcionarios de la Policía Marítima que custodian permanentemente los puertos y el litoral nacional. Tras confirmarse el éxito del operativo, el imputado extranjero quedó a disposición de los tribunales correspondientes para enfrentar su respectiva audiencia de control de detención, instancia donde la Fiscalía de Arica buscará formalizar la causa por el brutal homicidio del menor y solicitar las medidas cautelares más gravosas que estipula la ley chilena.