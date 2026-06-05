AMDDay 2026: evento de marketing digital pondrá el foco en la inteligencia artificial y la nueva ley de datos en Chile

La irrupción de la inteligencia artificial en los negocios marcará el eje central de una nueva edición de AMDDay, el encuentro organizado por la Asociación de Marketing Digital y Data de Chile (AMDD) que se realizará el próximo 9 de junio en Santiago.

El evento reunirá a más de 500 ejecutivos, especialistas y líderes de distintas industrias para analizar cómo las empresas están transformando su relación con las personas a partir del uso de datos, automatización e innovación tecnológica.

La instancia busca consolidarse como uno de los espacios más relevantes del país en torno al marketing, la tecnología y la transformación digital.

La inteligencia artificial y el desafío de mantener el factor humano

La versión 2026 se desarrollará bajo el concepto A.L.M.A. (Avanzar, Liderar, Mejorar y Amar), una propuesta que invita a reflexionar sobre la integración de nuevas tecnologías sin perder el foco en el valor humano. En ese contexto, el encuentro abordará la relación entre creatividad, confianza e innovación en un escenario donde la IA gana protagonismo.

Uno de los temas clave será la próxima entrada en vigencia de la nueva Ley de Protección de Datos Personales en Chile, un cambio relevante para organizaciones que manejan información de consumidores. Desde la asociación, su presidenta, Carolina Pinheiro, enfatizó la relevancia de este proceso, señalando que implica transformaciones profundas en la gestión de datos.

Gigantes tech presentes

La jornada también contará con la participación de representantes de compañías globales como Microsoft, Google, Adobe, Salesforce y Carey, quienes compartirán experiencias en ámbitos como inteligencia artificial, hiperpersonalización, automatización y experiencia de clientes.

En esa línea, la gerente general de la AMDD, Javiera Córdova, destacó que la industria enfrenta preguntas clave en esta nueva etapa, subrayando que “estos desafíos son parte de una transformación profunda que está modificando la forma en que las personas descubren, evalúan y se relacionan con las marcas”.

El evento se realizará en el W Santiago y convocará a actores de sectores como retail, banca, telecomunicaciones, servicios y startups. La AMDD busca reforzar el debate sobre el futuro del marketing en una economía cada vez más impulsada por los datos, donde la confianza y el uso ético de la información son elementos críticos.