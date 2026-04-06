Carmen Gloria Arroyo dio a conocer sensible pérdida familiar: “Nos hiciste rabiar y reír con tus travesuras”
La abogada dio a conocer la noticia a través de su cuenta personal de Instagram.
La animadora y abogada, Carmen Gloria Arroyo dio a conocer a través de redes sociales un complicado momento familiar tras informar la sensible pérdida de uno de sus miembros.
La reconocida abogada despidió en una emotiva publicación a su mascota, Don Chocolate, quien falleció la semana pasada.
“Hace poco más de 15 años llegaste a nuestra vida en una hermosa casualidad: tú necesitabas un hogar y nosotros un compañero para este nuevo camino”, comentó.
“Nos enamoraste desde el primer minuto, llenando nuestros días de alegría y compañía.Nos hiciste rabiar y reír con tus infinitas travesuras: mordiste todo lo que encontraste, alfombras, libros, tus casas, hasta el auto, pero aun así, y quizás por eso mismo, te amamos con locura”, dijo Carmen Gloria Arroyo.
“Te convertiste en el señor de la casa… nuestro querido ‘Don Chocolate’. Hoy te despedimos con mucha pena, pero profundamente agradecidos de haberte tenido,de habernos elegido y de haber sido parte de nuestra familia", cerró.
La publicación se llenó de mensajes de apoyo para la animadora y abogada. La actual Seremi de Deportes del Maule y medallista olímpica en Tokio 2020, Francisca Mardones, le respondió: “una pena, un abrazo grande para ustedes”.
“Que pena más grande. Mucho amor para ustedes, entiendo perfectamente lo que están viviendo. Fuerza y más amor”, escribió el periodista y panelista del progama Hay que decirlo, Ignacio Gutiérrez.
