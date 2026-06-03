Fauna Primavera 2026 confirma su cartel completo: The Strokes, New Order y FKA twigs encabezan el festival

El festival Fauna Primavera 2026 reveló este martes el cartel completo de su próxima edición, que se realizará los días 26, 27 y 28 de noviembre en el Parque Ciudad Empresarial de Santiago.

La cita musical tendrá como uno de sus principales atractivos el regreso de The Strokes, primer número confirmado del evento, acompañados por nombres de peso internacional como New Order, FKA twigs, Godspeed You! Black Emperor, Johnny Marr, Of Monsters and Men y Tricky.

El line up también incorpora propuestas como Yung Lean, American Football, Courtney Barnett y Santiago Motorizado.

La programación contempla además una fuerte presencia latinoamericana y nacional, con artistas como El Zar, Juliana Gattas, Peces Raros, Javiera Electra, La Ciencia Simple y Pánico, entre otros nombres que se sumarán durante las próximas semanas.

La preventa de entradas comenzará el 9 de junio al mediodía para clientes BCI con un 20% de descuento y cupos limitados, mientras que la venta general partirá el 10 de junio a través de Puntoticket. La organización informó además que la etapa Early Bird ya se encuentra completamente agotada.

Desde su creación en 2011, Fauna Primavera se ha consolidado como uno de los festivales más relevantes de la región, reuniendo a figuras internacionales y proyectos emergentes de la escena alternativa, indie, electrónica y rock.