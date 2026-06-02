Temblor se percibe en la zona norte de Chile hoy: revisa acá la magnitud y el epicentro del sismo

En horas de la madrugada de este martes 2 de junio, un temblor se percibió en la zona norte de Chile.

Según detalló Senapred, el movimiento telúrico tuvo una magnitud de 4,5.

En tanto, su epicentro se ubicó a 37 kilómetros al este de La Higuera, en la región de Coquimbo.

El sismo tuvo lugar a eso de las 02:14 horas, y también se percibió en localidades como Vallenar, Alto del Carmen y Freirina, en la región de Atacama.