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Temblor se percibe en la zona norte de Chile hoy: revisa acá la magnitud y el epicentro del sismo

Un nuevo movimiento telúrico se percibió este martes en el país.

Juan Castillo

ADN

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En horas de la madrugada de este martes 2 de junio, un temblor se percibió en la zona norte de Chile.

Según detalló Senapred, el movimiento telúrico tuvo una magnitud de 4,5.

En tanto, su epicentro se ubicó a 37 kilómetros al este de La Higuera, en la región de Coquimbo.

El sismo tuvo lugar a eso de las 02:14 horas, y también se percibió en localidades como Vallenar, Alto del Carmen y Freirina, en la región de Atacama.

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