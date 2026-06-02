Temblor se percibe en la zona norte de Chile hoy: revisa acá la magnitud y el epicentro del sismo
Un nuevo movimiento telúrico se percibió este martes en el país.
En horas de la madrugada de este martes 2 de junio, un temblor se percibió en la zona norte de Chile.
Según detalló Senapred, el movimiento telúrico tuvo una magnitud de 4,5.
En tanto, su epicentro se ubicó a 37 kilómetros al este de La Higuera, en la región de Coquimbo.
El sismo tuvo lugar a eso de las 02:14 horas, y también se percibió en localidades como Vallenar, Alto del Carmen y Freirina, en la región de Atacama.
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