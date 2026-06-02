;

VIDEO y FOTOS. El emotivo gesto de Kel Calderon que emocionó a las redes sociales: “Siempre será buena idea...”

La abogada e influencer compartió una serie de fotografías durante sus vacaciones en República Dominicana.

Nicolás Lara Córdova

El emotivo gesto de Kel Calderon que emocionó a las redes sociales: “Siempre será buena idea...”

Este martes, Kel Calderón enterneció las redes sociales con una publicación realizada durante sus vacaciones en Bayahibe, República Dominicana.

Y es que la hija de Raquel Argandoña mostró que, durante su escapada, invitó a su madrina y querida “nanita”, Nancy Huenupe.

Revisa también:

ADN

Según ha contado Kel Calderón en reiteradas ocasiones, Huenupe es una de las personas más importantes de su círculo cercano.

“Irte de viaje con las personas que amas siempre será una buena idea”, escribió junto a una publicación en la que mostró parte de las postales que ha disfrutado durante su estadía en el Caribe.

Con el paso de los días, la abogada ha compartido distintas fotografías en las que también aparecen Nancy Huenupe y María Fernanda Aguirre.

“Es admirable el amor que sientes por tu nana”; “Qué lindo que siempre compartas con Nancy”; “Amo a la Nancy”; y “La ama como a una madre”, fueron algunos de los comentarios que dejaron sus seguidores en las publicaciones.

Contenido patrocinado

¡Panorama musical gratis en Santiago!: Joe Vasconcellos se tomará las calles de Providencia con un concierto histórico

¡Panorama musical gratis en Santiago!: Joe Vasconcellos se tomará las calles de Providencia con un concierto histórico

Si hay espacio para el reggaetón, también lo hay para el trap: Bad Bunny revive hit junto a Luar la L en España

Si hay espacio para el reggaetón, también lo hay para el trap: Bad Bunny revive hit junto a Luar la L en España

¡Lluvia y frío extremo! Anuncian brusco cambio en las temperaturas de Santiago durante el inicio de junio

¡Lluvia y frío extremo! Anuncian brusco cambio en las temperaturas de Santiago durante el inicio de junio

Def Leppard y Extreme anuncian concierto juntos en Chile: Fecha de preventas y venta general

Def Leppard y Extreme anuncian concierto juntos en Chile: Fecha de preventas y venta general

Mago Jiménez y Gala Caldirola hacen importante anuncio a tres meses del inicio de su relación: &#039;Queríamos contarles que...&#039;

Mago Jiménez y Gala Caldirola hacen importante anuncio a tres meses del inicio de su relación: 'Queríamos contarles que...'

Chocolate de Dubái: por qué esta tendencia con pistacho se volvió furor y todos quieren probarla

Chocolate de Dubái: por qué esta tendencia con pistacho se volvió furor y todos quieren probarla

“¡Acabo de tocar con los Stones!”: Paul McCartney revela la emoción que sintió junto a Mick Jagger y Keith Richards

“¡Acabo de tocar con los Stones!”: Paul McCartney revela la emoción que sintió junto a Mick Jagger y Keith Richards

¿Es realmente el mejor disco de la historia del rock? 10 secretos del álbum que cambió todas las reglas

¿Es realmente el mejor disco de la historia del rock? 10 secretos del álbum que cambió todas las reglas

Minimalista, elegante y setentero: el guiño de Dua Lipa al legendario look de novia de Bianca Jagger

Minimalista, elegante y setentero: el guiño de Dua Lipa al legendario look de novia de Bianca Jagger

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad