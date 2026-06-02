El emotivo gesto de Kel Calderon que emocionó a las redes sociales: “Siempre será buena idea...”

Este martes, Kel Calderón enterneció las redes sociales con una publicación realizada durante sus vacaciones en Bayahibe, República Dominicana.

Y es que la hija de Raquel Argandoña mostró que, durante su escapada, invitó a su madrina y querida “nanita”, Nancy Huenupe.

Según ha contado Kel Calderón en reiteradas ocasiones, Huenupe es una de las personas más importantes de su círculo cercano.

“Irte de viaje con las personas que amas siempre será una buena idea”, escribió junto a una publicación en la que mostró parte de las postales que ha disfrutado durante su estadía en el Caribe.

Con el paso de los días, la abogada ha compartido distintas fotografías en las que también aparecen Nancy Huenupe y María Fernanda Aguirre.

“Es admirable el amor que sientes por tu nana”; “Qué lindo que siempre compartas con Nancy”; “Amo a la Nancy”; y “La ama como a una madre”, fueron algunos de los comentarios que dejaron sus seguidores en las publicaciones.