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Violento abordazo en Las Condes: intimidan con armas a madre y su hija de 14 años

Un violento asalto bajo la modalidad de "abordazo" afectó a una mujer de nacionalidad coreana y a su hija de 14 años en la comuna de Las Condes, específicamente en el sector de calle Monroe, en el sector de Los Dominicos.

De acuerdo con los primeros antecedentes, ambas víctimas se encontraban detenidas al exterior de un domicilio, esperando a una persona que saldría desde una vivienda del sector.

En ese momento, fueron abordadas por cuatro sujetos que llegaron caminando hasta el lugar.

Persecución terminó con tres detenidos y auto recuperado

Según la información preliminar, los individuos rodearon a la mujer y a su hija, las amenazaron con armas y lograron sustraer el vehículo en el que se encontraban. Tras la denuncia, Carabineros inició una persecución por varias cuadras hacia la zona suroriente de Santiago.

El seguimiento policial culminó en el sector de Avenida Ossa con Simón Bolívar, en el límite de las comunas de La Reina y Ñuñoa, donde se logró recuperar el automóvil robado a las víctimas.

En el procedimiento fueron detenidas tres personas. Dos de ellas son menores de edad, de 16 y 17 años, mientras que el tercero corresponde a un joven de 18 años.

Según los antecedentes conocidos hasta ahora, algunos de los involucrados mantienen antecedentes policiales.

Durante la fiscalización, Carabineros encontró en poder de los detenidos pistolas de aire comprimido, elementos que habrían sido utilizados para intimidar a la madre y a su hija durante el robo.