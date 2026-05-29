;

Violento abordazo en Las Condes: intimidan con armas a madre y su hija de 14 años

El robo ocurrió en el sector de Los Dominicos. El hecho generó una amplia persecución.

Juan Castillo

Richard Jiménez

Violento abordazo en Las Condes: intimidan con armas a madre y su hija de 14 años

Violento abordazo en Las Condes: intimidan con armas a madre y su hija de 14 años

01:36

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Un violento asalto bajo la modalidad de "abordazo" afectó a una mujer de nacionalidad coreana y a su hija de 14 años en la comuna de Las Condes, específicamente en el sector de calle Monroe, en el sector de Los Dominicos.

De acuerdo con los primeros antecedentes, ambas víctimas se encontraban detenidas al exterior de un domicilio, esperando a una persona que saldría desde una vivienda del sector.

En ese momento, fueron abordadas por cuatro sujetos que llegaron caminando hasta el lugar.

Revisa también:

ADN

Persecución terminó con tres detenidos y auto recuperado

Según la información preliminar, los individuos rodearon a la mujer y a su hija, las amenazaron con armas y lograron sustraer el vehículo en el que se encontraban. Tras la denuncia, Carabineros inició una persecución por varias cuadras hacia la zona suroriente de Santiago.

El seguimiento policial culminó en el sector de Avenida Ossa con Simón Bolívar, en el límite de las comunas de La Reina y Ñuñoa, donde se logró recuperar el automóvil robado a las víctimas.

En el procedimiento fueron detenidas tres personas. Dos de ellas son menores de edad, de 16 y 17 años, mientras que el tercero corresponde a un joven de 18 años.

Según los antecedentes conocidos hasta ahora, algunos de los involucrados mantienen antecedentes policiales.

Durante la fiscalización, Carabineros encontró en poder de los detenidos pistolas de aire comprimido, elementos que habrían sido utilizados para intimidar a la madre y a su hija durante el robo.

Contenido patrocinado

Delicioso panorama para los amantes de la gastronomía: Un evento de repostería para compartir en familia

Delicioso panorama para los amantes de la gastronomía: Un evento de repostería para compartir en familia

Raphael habla de Bad Bunny y deja abierta la puerta a una colaboración: &#039;Me alegro por él, me encanta&#039;

Raphael habla de Bad Bunny y deja abierta la puerta a una colaboración: 'Me alegro por él, me encanta'

&#039;Es una parte masiva de mi vida&#039;: Jacob Elordi se despide de Euphoria tras inesperado final de su personaje (ALERTA DE SPOILERS)

'Es una parte masiva de mi vida': Jacob Elordi se despide de Euphoria tras inesperado final de su personaje (ALERTA DE SPOILERS)

Su director tiene sólo 26 años y se postula como la película más terrorífica del 2026

Su director tiene sólo 26 años y se postula como la película más terrorífica del 2026

&#039;No me gustó de vos que dijiste un comentario de mi señora. Después lo hablaremos, cuando se corte esto (...) Dijiste que no la pongo&#039;

'No me gustó de vos que dijiste un comentario de mi señora. Después lo hablaremos, cuando se corte esto (...) Dijiste que no la pongo'

Luis Slimming revela algunas &#039;verdades&#039; de Canal 13 tras abrupto término de &#039;El Desestrece&#039;: &#039;Se acabó la buena onda&#039;

Luis Slimming revela algunas 'verdades' de Canal 13 tras abrupto término de 'El Desestrece': 'Se acabó la buena onda'

Después del frío extremo: este es el impactante pronóstico de temperaturas esta semana en Santiago

Después del frío extremo: este es el impactante pronóstico de temperaturas esta semana en Santiago

Pancho Molina, el baterista chileno que marcó el ritmo del jazz y el rock chileno, cumple 57 años

Pancho Molina, el baterista chileno que marcó el ritmo del jazz y el rock chileno, cumple 57 años

Dentro del clóset de Ignacia Antonia: estilo, recuerdos y maternidad

Dentro del clóset de Ignacia Antonia: estilo, recuerdos y maternidad

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad