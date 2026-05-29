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Para combatir mafias transnacionales: Chile y cuatro países de Sudamérica firman acuerdo contra el crimen organizado

En una cumbre convocada por el Gobierno de Chile, las autoridades advirtieron que la delincuencia organizada es una de las principales amenazas para la región.

Ruth Cárcamo

Alejandra Rojas

Para combatir mafias transnacionales: Chile y cuatro países de Sudamérica firman acuerdo contra el crimen organizado

Para combatir mafias transnacionales: Chile y cuatro países de Sudamérica firman acuerdo contra el crimen organizado

06:40

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En el marco de la cumbre “Compromiso Regional de Santiago contra la Delincuencia Organizada Transnacional”, los cancilleres de Chile, Argentina, Ecuador, Perú y Bolivia firmaron un compromiso regional para fortalecer el combate contra el crimen organizado.

En la instancia, realizada este jueves en el Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, las autoridades reconocieron que la delincuencia organizada transnacional se ha consolidado como una de las principales amenazas para la gobernanza en la región.

Por ello, el acuerdo contempla la creación de medidas concretas, verificables y medibles en materias como intercambio de información, coordinación fronteriza, trazabilidad de flujos financieros ilícitos y fortalecimiento de mecanismos regionales de respuesta.

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Grupo de trabajo regional

Al respecto, el Presidente José Antonio Kast, destacó el compromiso: “Estos cinco países se cansaron de mirar cómo el crimen organizado va matando a nuestros jóvenes, va sometiendo nuestros barrios, va comprando voluntades”.

El principal eje del acuerdo considera la conformación de un grupo de trabajo integrado por representantes de cada país, que tendrá la tarea de elaborar un plan conjunto para implementar acciones concretas.

Dicho grupo deberá sostener su primer encuentro dentro de 90 días, mientras que el plan de acción que elaboren tendrá que ser aprobado por los ministros de Seguridad y cancilleres de cada nación. Además, se espera que más países se sumen a la iniciativa regional.

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