Gobierno inicia pago de bono a la pesca por alza de las bencinas: entregará hasta $600 mil

El Gobierno anunció el inicio del pago del bono a la pesca, una de las medidas contempladas en el plan de apoyo por el alza en el precio de los combustibles, en el marco del programa Chile Sale Adelante.

La ayuda beneficiará a cerca de 9 mil titulares de embarcaciones inscritos en el servicio de pesca artesanal.

El monto será de $100.000 mensuales durante seis meses, con depósito directo en CuentaRUT, por lo que cada beneficiario podrá recibir hasta $600.000 en total.

Quiénes recibirán el bono a la pesca

Según explicó el Gobierno, el beneficio será automático y no requerirá postulación. Para acceder, las personas deberán estar inscritas en el Registro Pesquero Artesanal, contar con una embarcación de hasta 12 metros de eslora, registrar desembarque durante 2025 y acreditar operación durante el mes anterior.

El biministro Claudio Alvarado realizó el anuncio junto a su par de Economía y Minería, Daniel Más, destacando que la medida busca entregar apoyo directo a un sector golpeado por el aumento de costos operacionales, especialmente por el precio de los combustibles.

En esa línea, el biministro Daniel Más señaló que “el beneficio contempla hasta $600 mil por embarcación”, considerando pagos mensuales de $100 mil durante medio año.

Desde el Ejecutivo también precisaron que el pago comienza desde este viernes y que la medida se extenderá hasta el 30 de noviembre de 2026, siempre que se cumplan las condiciones establecidas.

Con esta medida, el Gobierno busca aliviar parte del impacto económico que enfrenta la pesca artesanal, especialmente en un contexto de mayores gastos asociados al traslado, faenas y operación diaria.