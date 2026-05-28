“Si no te hacen la vida más linda…”: el enigmático mensaje de la expareja de Pedro Lladser tras revelarse que fue padre junto a su prima

Revuelo se generó durante la última semana, luego de que el exmodelo del programa Venga Conmigo, Pedro Lladser, confirmara que fue padre a sus 53 años junto a su prima, Ignacia Lladser.

La exesposa del modelo, Mariel Aereboe, reaccionó a la noticia compartiendo una enigmática publicación en sus redes sociales.

“No soy ejemplo para nadie, solo intento ser mejor, ocuparme de mis seres queridos y de mi vida. Vivo tranquila, sin hacer daño a nadie, y siendo coherente entre lo que digo y lo que hago”, comentó en sus historias de Instagram.

Luego, subió otra reflexión donde aseguró ser “una convencida de que, tarde o temprano, Dios pone todo en su lugar”.

Sin embargo, Mariel Aereboe también compartió con sus seguidores un video en el que aparece ella acompañada de un mensaje.

“Y si aparece, no lo dejes ir... las buenas personas no se cruzan dos veces en tu vida. Nada es casualidad y sana. Puedes estar solo y es muy bueno para el alma, pero la vida es más linda acompañada. Si no te hacen la vida más linda, ¡AHÍ NO ES!”, escribió.

La dura acusación de Mariel Aereboe contra Pedro Lladser

Hace unas semanas, Mariel Aereboe acusó a su exesposo de no pagar la pensión de alimentos correspondiente por las dos hijas que tuvieron juntos.

“Cuando le pido dinero al papá de mi hija para cualquier mínima cosa y veo que mantiene otra familia, casa nueva, salidas a comer, etcétera. Pero para sus hijas nunca tiene y les pide que trabajen”, comentó Aereboe en aquella oportunidad.

Pedro Lladser respondió a esas declaraciones negando los dichos de su expareja y acusándola de mentir.

“Dios mío, cómo una madre puede mentir, mentir y seguir inventando hechos sin mover un músculo de la cara. Qué pensarán nuestras hijas, que conocen toda la verdad, que leen lo que publica día a día en sus redes, lo que comenta en TV y en la prensa”, cerró Lladser.