La compañía aeroespacial Blue Origin sufrió este jueves un nuevo revés luego de que uno de sus cohetes New Glenn explotara durante una prueba de encendido estático en tierra en Cabo Cañaveral, Estados Unidos.

La empresa de Jeff Bezos informó inicialmente que el vehículo registró una “anomalía” durante el ensayo y aseguró que todo el personal resultó ileso. Según medios estadounidenses, la explosión sacudió viviendas cercanas y generó un resplandor naranja visible desde distintos puntos.

Tras el incidente, Bezos señaló en redes sociales que “es demasiado pronto para saber la causa raíz”, aunque afirmó que ya trabajan para esclarecer lo ocurrido. “Ha sido un día muy duro, pero reconstruiremos lo que sea necesario y volveremos a volar”, escribió y dijo que “todo el personal está contabilizado y a salvo”.

All personnel are accounted for and safe. It’s too early to know the root cause but we’re already working to find it. Very rough day, but we’ll rebuild whatever needs rebuilding and get back to flying. It’s worth it. — Jeff Bezos (@JeffBezos) May 29, 2026

Equipos de emergencia permanecieron en la zona durante más de una hora, mientras autoridades descartaron riesgos asociados a gases tóxicos.

En paralelo, en redes sociales comenzaron a circular registros donde se observa la impactante explosión del cohete. Las imágenes muestran una enorme bola de fuego y un intenso resplandor naranja iluminando el cielo nocturno, mientras el estruendo del incidente se escucha a varios kilómetros de distancia.