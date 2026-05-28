VIDEO. Registros muestra impactante explosión de cohete Blue Origin de Jeff Bezos
Un ensayo en tierra terminó con una bola de fuego visible a kilómetros. No hubo heridos y los equipos investigan las causas del incidente.
La compañía aeroespacial Blue Origin sufrió este jueves un nuevo revés luego de que uno de sus cohetes New Glenn explotara durante una prueba de encendido estático en tierra en Cabo Cañaveral, Estados Unidos.
La empresa de Jeff Bezos informó inicialmente que el vehículo registró una “anomalía” durante el ensayo y aseguró que todo el personal resultó ileso. Según medios estadounidenses, la explosión sacudió viviendas cercanas y generó un resplandor naranja visible desde distintos puntos.
Revisa también:
Tras el incidente, Bezos señaló en redes sociales que “es demasiado pronto para saber la causa raíz”, aunque afirmó que ya trabajan para esclarecer lo ocurrido. “Ha sido un día muy duro, pero reconstruiremos lo que sea necesario y volveremos a volar”, escribió y dijo que “todo el personal está contabilizado y a salvo”.
Equipos de emergencia permanecieron en la zona durante más de una hora, mientras autoridades descartaron riesgos asociados a gases tóxicos.
En paralelo, en redes sociales comenzaron a circular registros donde se observa la impactante explosión del cohete. Las imágenes muestran una enorme bola de fuego y un intenso resplandor naranja iluminando el cielo nocturno, mientras el estruendo del incidente se escucha a varios kilómetros de distancia.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.