;

VIDEO. Registros muestra impactante explosión de cohete Blue Origin de Jeff Bezos

Un ensayo en tierra terminó con una bola de fuego visible a kilómetros. No hubo heridos y los equipos investigan las causas del incidente.

Martín Neut

Blue Origin de Jeff Bezos

Blue Origin de Jeff Bezos / NurPhoto

La compañía aeroespacial Blue Origin sufrió este jueves un nuevo revés luego de que uno de sus cohetes New Glenn explotara durante una prueba de encendido estático en tierra en Cabo Cañaveral, Estados Unidos.

La empresa de Jeff Bezos informó inicialmente que el vehículo registró una “anomalía” durante el ensayo y aseguró que todo el personal resultó ileso. Según medios estadounidenses, la explosión sacudió viviendas cercanas y generó un resplandor naranja visible desde distintos puntos.

Revisa también:

ADN

Tras el incidente, Bezos señaló en redes sociales que “es demasiado pronto para saber la causa raíz”, aunque afirmó que ya trabajan para esclarecer lo ocurrido. “Ha sido un día muy duro, pero reconstruiremos lo que sea necesario y volveremos a volar”, escribió y dijo que “todo el personal está contabilizado y a salvo”.

Equipos de emergencia permanecieron en la zona durante más de una hora, mientras autoridades descartaron riesgos asociados a gases tóxicos.

En paralelo, en redes sociales comenzaron a circular registros donde se observa la impactante explosión del cohete. Las imágenes muestran una enorme bola de fuego y un intenso resplandor naranja iluminando el cielo nocturno, mientras el estruendo del incidente se escucha a varios kilómetros de distancia.

Contenido patrocinado

Delicioso panorama para los amantes de la gastronomía: Un evento de repostería para compartir en familia

Delicioso panorama para los amantes de la gastronomía: Un evento de repostería para compartir en familia

Raphael habla de Bad Bunny y deja abierta la puerta a una colaboración: &#039;Me alegro por él, me encanta&#039;

Raphael habla de Bad Bunny y deja abierta la puerta a una colaboración: 'Me alegro por él, me encanta'

&#039;Es una parte masiva de mi vida&#039;: Jacob Elordi se despide de Euphoria tras inesperado final de su personaje (ALERTA DE SPOILERS)

'Es una parte masiva de mi vida': Jacob Elordi se despide de Euphoria tras inesperado final de su personaje (ALERTA DE SPOILERS)

Su director tiene sólo 26 años y se postula como la película más terrorífica del 2026

Su director tiene sólo 26 años y se postula como la película más terrorífica del 2026

&#039;No me gustó de vos que dijiste un comentario de mi señora. Después lo hablaremos, cuando se corte esto (...) Dijiste que no la pongo&#039;

'No me gustó de vos que dijiste un comentario de mi señora. Después lo hablaremos, cuando se corte esto (...) Dijiste que no la pongo'

Luis Slimming revela algunas &#039;verdades&#039; de Canal 13 tras abrupto término de &#039;El Desestrece&#039;: &#039;Se acabó la buena onda&#039;

Luis Slimming revela algunas 'verdades' de Canal 13 tras abrupto término de 'El Desestrece': 'Se acabó la buena onda'

Después del frío extremo: este es el impactante pronóstico de temperaturas esta semana en Santiago

Después del frío extremo: este es el impactante pronóstico de temperaturas esta semana en Santiago

Pancho Molina, el baterista chileno que marcó el ritmo del jazz y el rock chileno, cumple 57 años

Pancho Molina, el baterista chileno que marcó el ritmo del jazz y el rock chileno, cumple 57 años

Dentro del clóset de Ignacia Antonia: estilo, recuerdos y maternidad

Dentro del clóset de Ignacia Antonia: estilo, recuerdos y maternidad

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad