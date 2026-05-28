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PDI incauta miles de accesorios falsificados para celulares de reconocidas marcas en locales de Santiago Centro

El procedimiento se originó tras una querella presentada por las mismas marcas afectadas.

Ruth Cárcamo

Richard Jiménez

PDI incauta miles de accesorios falsificados para celulares de reconocidas marcas en locales de Santiago Centro

La Brigada Investigadora de Delitos Contra la Propiedad Intelectual (Bridepi) de la PDI realizó este jueves un operativo en pleno Santiago Centro que permitió incautar accesorios falsificados para teléfonos celulares.

El procedimiento se desarrolló en el marco de una investigación liderada por la Fiscalía Centro Norte, tras una querella presentada por Apple y Disney por la comercialización de productos falsificados en dos locales comerciales, ubicados en calle Santo Domingo.

El comisario Raúl Rojas, de la Bridepi, informó que durante esta mañana se concretó “una entrada y registro voluntario”, diligencia que permitió confirmar que ambos establecimientos comercializaban productos fraudulentos.

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Incautan 6 mil carcasas

Según detalló, entre los artículos decomisados se encuentran carcasas para teléfonos celulares, audífonos, transformadores, cargadores, entre otros. Además, se detectó una bodega subterránea utilizada para almacenar una gran cantidad de estos productos.

Si bien el operativo no dejó personas detenidas, la propietaria de los locales quedó citada a declarar ante la Fiscalía para esclarecer el origen de los productos y acreditar eventuales autorizaciones.

Finalmente, desde la PDI confirmaron que el procedimiento terminó con la incautación de cerca de 6 mil carcasas, avaluadas en aproximadamente $30 millones.

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