Cuándo ver la “Microluna azul”, el inusual evento astronómico que ocurrirá esta semana en Chile

Los fanáticos de la astronomía y quienes disfrutan observar el cielo nocturno tendrán esta semana una oportunidad poco común. Durante los próximos días ocurrirá un fenómeno considerado inusual y que no volverá a repetirse hasta los próximos 30 años.

Se trata de una “microluna azul”, evento que podrá observarse también desde Chile entre la noche del 30 de mayo y la madrugada del 31, siempre que las condiciones meteorológicas lo permitan.

Aunque el nombre puede generar confusión, la Luna no se verá de color azul. El término “microluna” ocurre cuando el satélite se encuentra en el punto más lejano de su órbita respecto de la Tierra.

Según los expertos citados en Science Alert, La Luna alcanzará una distancia aproximada de 406 mil kilómetros desde la Tierra, convirtiéndose además en la luna llena más pequeña que podrá verse durante este 2026.

Para observar el evento no será necesario usar telescopio ni equipamiento especial. La recomendación es mirar hacia el horizonte este después del atardecer, cuando la Luna aparezca en el lado opuesto al Sol.