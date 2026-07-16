Trump revive el debate sobre las elecciones de 2020: asegura que documentos revelan acciones de China

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves la desclasificación de una serie de documentos de inteligencia que, según afirmó, revelan vulnerabilidades en el sistema electoral estadounidense e intentos de injerencia extranjera.

El mandatario sostuvo que la información evidencia acciones de China para obtener datos de votantes y aseguró que parte de esos antecedentes fueron ocultados durante años.

Anna Moneymaker Ampliar

En un discurso televisado desde la Casa Blanca, Trump afirmó que los archivos muestran “vulnerabilidades alarmantes” en la infraestructura electoral y anunció su publicación inmediata.

Entre los documentos difundidos figuran informes sobre presuntas actividades de China para acceder a registros de votantes, una investigación sobre inscripciones electorales en Michigan y antecedentes sobre ciudadanos no estadounidenses registrados para votar.

Además, ordenó al FBI, al Departamento de Justicia, la CIA y a la Dirección Nacional de Inteligencia investigar a quienes, según él, ocultaron esta información.

El mandatario volvió a poner en duda el resultado de las elecciones presidenciales de 2020, insistiendo en denuncias de fraude que ya fueron rechazadas en múltiples investigaciones y fallos judiciales.

También pidió al Congreso aprobar la ley SAVE America Act, iniciativa que endurece los requisitos para votar y exige prueba de ciudadanía en el registro electoral.

Sin embargo, el contenido de los documentos desclasificados ha generado cuestionamientos. Medios como CNN señalaron que gran parte de la información aborda vulnerabilidades conocidas desde hace años y que no presenta pruebas de que China haya alterado el resultado de las elecciones de 2020.

Asimismo, autoridades electorales de distintos estados, incluidos Michigan y Minnesota, defendieron la seguridad del sistema electoral y calificaron las acusaciones del presidente como teorías ya desacreditadas. El anuncio también generó inquietud entre sectores republicanos, que esperaban que Trump centrara su mensaje en la economía y las elecciones legislativas de noviembre, en lugar de reabrir el debate sobre los comicios de hace seis años.