En plena fiebre mundialera, la acción volvió al fútbol argentino con la disputa de la Copa Argentina 2026 en su fase de 16vos de final.

En ello, Defensa y Justicia se vio las caras con Racing Club de Avellaneda en un duelo que fue seguido de cerca por los hinchas de la Univerisdad de Chile: Leandro Fernández debutó en el “halcón”.

El ex ariete de los azules tuvo su primer encuentro con el equipo que lo vio nacer futbolísticamente y marcó el único tanto en la eliminación ante la “academia”.

Fernández apareció por el segundo palo para anotar el 1-2 en el minuto 51 y darle ilusión a sus hinchas, pero finalmente todo terminó en un contundente 4-1 para Racing y así avanzar a la siguiente ronda.

El gol de Leandro Fernández