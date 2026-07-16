VIDEO. Debut goleador: Leandro Fernández anota en eliminación de Defensa y Justicia en la Copa Argentina
El ex ariete de la Universidad de Chile se hizo presente en el marcador pese a la dura derrota a manos de Racing Club.
En plena fiebre mundialera, la acción volvió al fútbol argentino con la disputa de la Copa Argentina 2026 en su fase de 16vos de final.
En ello, Defensa y Justicia se vio las caras con Racing Club de Avellaneda en un duelo que fue seguido de cerca por los hinchas de la Univerisdad de Chile: Leandro Fernández debutó en el “halcón”.
El ex ariete de los azules tuvo su primer encuentro con el equipo que lo vio nacer futbolísticamente y marcó el único tanto en la eliminación ante la “academia”.
Fernández apareció por el segundo palo para anotar el 1-2 en el minuto 51 y darle ilusión a sus hinchas, pero finalmente todo terminó en un contundente 4-1 para Racing y así avanzar a la siguiente ronda.
El gol de Leandro Fernández
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