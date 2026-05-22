Respuesta a Trump: UE y México sellan pacto comercial que elimina aranceles al 99% de productos

La Unión Europea y México firmarán este viernes en la capital mexicana un nuevo pacto comercial que elimina aranceles para el 99% de los productos intercambiados entre ambas partes.

El acuerdo actualiza el convenio vigente desde 2020 y busca facilitar especialmente el comercio agrícola.

La cita contará con la participación de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; el presidente del Consejo Europeo, António Costa; y la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum. La firma ocurre en medio de las agresivas políticas arancelarias impulsadas por el presidente estadounidense Donald Trump.

Qué productos quedarán beneficiados con el nuevo acuerdo

El pacto permitirá eliminar aranceles de hasta el 100% sobre productos clave de exportación europea, como quesos, pasta, mermeladas, chocolate, confitería, papas, huevos, productos avícolas, manzanas y duraznos en conserva.

Entre los cambios más relevantes figura la reducción a 0% del arancel para 13.000 toneladas de porcino, 20.000 toneladas de distintos tipos de quesos y 13.000 toneladas de preparados lácteos, productos que actualmente enfrentan tasas de hasta 45%.

Además, México protegerá 568 alimentos y bebidas europeas bajo indicación geográfica, como el vino Rioja, el jamón de Parma o el queso Roquefort, con el objetivo de evitar imitaciones y reforzar la trazabilidad comercial.

Desde Bruselas también esperan que más empresas porcinas y avícolas puedan exportar sin “demoras indebidas”, gracias a mecanismos de preinscripción y reconocimiento de zonas libres de plagas.

El acuerdo también contempla estándares más altos en seguridad alimentaria, protección laboral, medioambiente, bienestar animal y cooperación frente a la resistencia antimicrobiana.

México, con 131 millones de consumidores, es el segundo mayor importador de productos agroalimentarios europeos en Latinoamérica. Según datos de la Comisión Europea, esas compras alcanzaron los 2.700 millones de euros anuales en 2024.