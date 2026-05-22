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Restricción vehicular en Chile 2026: qué vehículos no pueden circular hoy viernes 22 de mayo en Santiago

Revisa qué vehículos no pueden transitar por la capital esta jornada marcada por el frío y la neblina.

Juan Castillo

Agencia Uno | Referencial

Agencia Uno | Referencial

Durante este viernes 22 de mayo, de interferiado para algunos, continuarán las fiscalizaciones en las calles de la región Metropolitana por la restricción vehicular 2026.

Esta medida se enmarca en el plan de Gestión de Episodios Críticos (GEC) del Ministerio del Medio Ambiente, y busca disminuir la contaminación ambiental en la capital.

Además, la restricción vehicular rige entre las 07:30 y las 21:00 horas, salvo en días festivos, y se implementa en todas las comunas de la provincia de Santiago, incluida San Bernardo y Puente Alto.

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¿Qué vehículos no pueden circular hoy viernes 22 de mayo en Santiago?

Las autoridades informaron que quienes no cumplan la normativa enfrentan sanciones económicas que van entre 1 y 1,5 UTM (entre $70.000 y $90.000 para el infractor).

A continuación te dejamos los vehículos y motocicletas que no pueden circular hoy viernes 22 de mayo:

  • Vehículos catalíticos inscritos antes del 1 de septiembre de 2011: dígitos 6 y 7.
  • Vehículos no catalíticos (sin sello verde): dígitos 2, 3, 4 y 5.
  • Motos (con año de fabricación anterior a 2002): dígitos 2, 3, 4 y 5.
  • Motos (inscritas entre el 2002 y septiembre de 2010): dígitos 6 y 7.
  • Buses de pasajeros: (sin sello verde): dígitos 2, 3, 4 y 5.
  • Transporte de carga (sin sello verde): dígitos 2, 3, 4 y 5.

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