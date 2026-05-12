Luto en la NBA: muere a los 29 años Brandon Clarke, jugador de los Memphis Grizzlies / Agencia Getty

El mundo de la NBA y del deporte en general está de luto, luego de darse a conocer el fallecimiento de del alero de los Memphis Grizzlies, Brandon Clarke, a los 29 años de edad.

El comisionado de la NBA, Adam Silver, emitió hoy la siguiente declaración sobre la muerte del alero de los Memphis Grizzlies:

“Estamos devastados al enterarnos del fallecimiento de Brandon Clarke. Como uno de los miembros más antiguos de los Grizzlies”, partió señalando.

En esa misma línea, agregó: “Brandon era un querido compañero de equipo y líder que jugaba con enorme pasión y coraje. Nuestros pensamientos y solidaridad están con la familia de Brandon, sus amigos y la organización de los Grizzlies”.

De momento, no se han dado a conocer cuáles fueron las causas del fallecimiento de la estrella de la NBA.

Cabe recordar que el basquetbolista fue uno de los mejores novatos de la NBA, formando parte del quinteto ideal de los rookies de la temporada 2020.