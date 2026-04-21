Latife Soto enciende alarmas con nueva visión: dos chilenas famosas serían víctimas de graves situaciones

Latife Soto volvió a generar preocupación entre sus seguidores luego de compartir una nueva predicción en el programa digital que realiza junto a José Antonio Neme.

A través de Instagram, la tarotista chilena aseguró que visualiza dos situaciones delicadas que afectarían a mujeres conocidas.

Según ella, uno de los rostros estaría vinculado al espectáculo, mientras que el otro tiene lazos con el mundo de la política.

Durante la transmisión, la guía espiritual partió con un llamado dirigido especialmente al género femenino.

En ese contexto, advirtió: “Unámonos, cuidémonos, ayudémonos, hay mujeres que no pueden hablar cuando les están haciendo daño. Ojo, veo a hombres haciéndole daño a las mujeres. Vamos a tener noticias de esas”.

Luego profundizó en lo que, según sus cartas, vendría más adelante y lanzó la frase de mayor peso.

“Otra cosa, una mujer importante... no, son dos. Hay dos mujeres importantes de las cuales vamos a saber cosas”, sostuvo.

Una, va a hablar de una enfermedad. Una mujer conocida nos va a dar pena, porque nos va a hablar de una enfermedad que se le va a descubrir”, afirmó en el espacio, en referencia a la persona ligada al espectáculo.

“Ojo, que delincuentes o alguien quiere secuestrar a una mujer importante”, sumó en referencia a una supuesta autoridad. “Sí, puede ser una política, así que a tener cuidado”, describió poco después.