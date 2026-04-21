Latife Soto enciende alarmas con nueva visión: dos chilenas famosas serían víctimas de graves situaciones
La tarotista lanzó un nuevo vaticinio en su programa con José Antonio Neme y advirtió sobre dos escenarios complejos.
Latife Soto volvió a generar preocupación entre sus seguidores luego de compartir una nueva predicción en el programa digital que realiza junto a José Antonio Neme.
A través de Instagram, la tarotista chilena aseguró que visualiza dos situaciones delicadas que afectarían a mujeres conocidas.
Según ella, uno de los rostros estaría vinculado al espectáculo, mientras que el otro tiene lazos con el mundo de la política.
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Durante la transmisión, la guía espiritual partió con un llamado dirigido especialmente al género femenino.
En ese contexto, advirtió: “Unámonos, cuidémonos, ayudémonos, hay mujeres que no pueden hablar cuando les están haciendo daño. Ojo, veo a hombres haciéndole daño a las mujeres. Vamos a tener noticias de esas”.
Luego profundizó en lo que, según sus cartas, vendría más adelante y lanzó la frase de mayor peso.
“Otra cosa, una mujer importante... no, son dos. Hay dos mujeres importantes de las cuales vamos a saber cosas”, sostuvo.
Una, va a hablar de una enfermedad. Una mujer conocida nos va a dar pena, porque nos va a hablar de una enfermedad que se le va a descubrir”, afirmó en el espacio, en referencia a la persona ligada al espectáculo.
“Ojo, que delincuentes o alguien quiere secuestrar a una mujer importante”, sumó en referencia a una supuesta autoridad. “Sí, puede ser una política, así que a tener cuidado”, describió poco después.
Revisa la transmisión de José Antonio Neme y Latife Soto a continuación:
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