Madre del sargento Javier Figueroa descarta hipótesis de suicidio y asegura: “A mi hijo lo mataron”

En las últimas horas se conocieron nuevos antecedentes sobre la muerte del sargento Javier Figueroa. Uno de ellos apunta a que el llamado al 133 que originó el procedimiento policial se habría realizado desde un teléfono asociado al propio carabinero .

Así lo reveló Reportajes T13, que también dio a conocer que la investigación establecería que la bala que hirió al uniformado correspondería al arma del propio funcionario fallecido.

“A mi hijo lo mataron”

Al respecto, Marlene Manquemilla, madre del sargento, remarcó a 24 Horas que “a nosotros como familia nos dijeron de un principio que no fue suicidio , que no fue así. A mi hijo lo mataron”.

“Ahora están diciendo que mi hijo se suicidó, se mató. Él no se mató. Imagínese cómo él iba a dejar a su señora, a su hijito”, añadió.

Luego, la mujer afirmó que “hay evidencias que no las han tomado en cuenta y espero que lo hagan. Y voy a pedir que cambien a la fiscal , porque encuentro que no está haciendo bien su trabajo”.

En esa línea, cuestionó: “¿Por qué no han investigado al colega y a la colega que andaba con él también? Hay una tercera funcionaria que andaba ese día (...) ¿Por qué no la entrevistan a ella?”.