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Condenan a banda que secuestró, torturó y asesinó a pareja en Pudahuel

El principal imputado fue identificado como el líder del grupo y condenado a la pena más alta, mientras que los otros involucrados recibieron presidio perpetuo simple.

Cristóbal Álvarez

Condenan a banda que secuestró, torturó y asesinó a pareja en Pudahuel

Condenan a banda que secuestró, torturó y asesinó a pareja en Pudahuel / Marcelo Benítez

Durante esta jornada, el Primer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago dictó sentencia contra cuatro personas por el delito de secuestro con homicidio.

Concretamente, el principal responsable, identificado como Benjamín Bordillo Catrimán (23), fue condenado a presidio perpetuo calificado, tras acreditarse que lideró y coordinó la ejecución del crimen.

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De acuerdo con la investigación, los imputados —ligados al tráfico de drogas en el sector— trasladaron bajo amenazas a una pareja, un hombre de 50 años y una mujer de 45, hasta un domicilio en calle Pretoria. En ese lugar, ambas víctimas fueron agredidas, sometidas a torturas y posteriormente asesinadas, siendo luego desmembradas y enterradas.

En cuanto a los otros involucrados, dos adultos recibieron presidio perpetuo simple, mientras que la única imputada menor de edad —de 17 años al momento de los hechos— fue sancionada con cinco años de internación en régimen cerrado y otros cinco en régimen semicerrado.

La fiscal jefa de Investigación Especializada Occidente, Paulina Díaz Obilinovic, explicó que “esta investigación fue particularmente compleja, dado que ambos cuerpos fueron encontrados a lo menos dos meses después del hecho en sí”, agregando que el caso se logró acreditar mediante testimonios y peritajes que permitieron establecer la participación de todos los acusados.

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