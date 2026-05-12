Especialista advierte riesgos respiratorios por uso excesivo de medicamento para el asma en Chile

Especialistas advierten riesgos respiratorios por uso excesivo de medicamento para el asma en Chile / picture alliance

Durante décadas, el tradicional inhalador azul fue uno de los medicamentos más utilizados por personas con asma. Sin embargo, hay especialistas que están alertando sobre los riesgos de usar salbutamol de forma excesiva.

Al respecto, Miguel Antúnez, médico broncopulmonar de la Clínica Alemana y miembro de la Sociedad Chilena de Enfermedades Respiratorias, advirtió que estudios han demostrado que el uso indiscriminado de salbutamol aumenta las crisis respiratorias e incluso el riesgo de muerte.

“El uso de salbutamol en más de dos dosis aumenta considerablemente la exacerbación de los síntomas y, con ello, el riesgo de muerte por crisis respiratoria”, señaló.

Además, considerando este escenario, el experto en salud anunció que presentó una solicitud al Ministerio de Salud (Minsal) para actualizar las Guías Clínicas del Asma en Chile.

La propuesta busca reemplazar el uso exclusivo de salbutamol por tratamientos que combinan corticoides y formoterol, un broncodilatador de acción prolongada que ha demostrado reducir las crisis respiratorias graves en un 64%.

Pese a que en Chile el asma cuenta con cobertura GES, el especialista reconoció que el gran desafío será cambiar hábitos, ya que muchos pacientes todavía asocian el control de la enfermedad únicamente al clásico inhalador azul.