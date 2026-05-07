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AUDIO. Año del Cerebro: el Museo Interactivo Mirador inaugura muestra sobre destacado científico español

La Embajada de España en Chile impulsa la muestra sobre Santiago Ramón y Cajal, padre de la neurociencia moderna. Andrea Obaid conversó en Tu Nuevo ADN con Enrique Rivera, director del MIM, sobre la muestra.

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Año del Cerebro: el Museo Interactivo Mirador y la Embajada de España en Chile inauguran muestra sobre Santiago Ramón y Cajal

Año del Cerebro: el Museo Interactivo Mirador y la Embajada de España en Chile inauguran muestra sobre Santiago Ramón y Cajal

13:40

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¿Quién fue Santiago Ramón y Cajal? El Museo Interactivo Mirador (MIM), con el apoyo de la Embajada de España en Chile, inauguraron la exposición “Revelando la neurona: arte, intuición y ciencia”, una muestra dedicada a la obra y legado del científico español, considerado uno de los padres y figura fundamental en el desarrollo de la neurociencia moderna.

La exhibición abrió sus puertas al público el 5 de mayo y se enmarca en la conmemoración del Año del Cerebro 2026 en Chile, una iniciativa que busca relevar la importancia del cerebro en la salud, la educación, la creatividad y la vida en sociedad.

Andrea Obaid conversó en Tu Nuevo ADN con Enrique Rivera, director del MIM sobre esta exposición de Ramón y Cajal, quien nació en 1852. Fue un médico y científico español, quien compartió el Premio Nobel de Medicina en 1906 con Camillo Golgi “en reconocimiento de su trabajo sobre la estructura del sistema nervioso”. Además, fue pionero en la descripción de las 10 sinapsis que componen la retina.

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