Temblor se percibe el norte de Chile: revisa acá la magnitud y epicentro del sismo

En horas de la madrugada de este lunes 4 de mayo, un temblor se percibió en el norte del país.

Según detalló el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) en sus redes sociales, el sismo tuvo una magnitud de 4,6.

Mientras que el epicentro se ubicó a 27 kilómetros al oeste de Caldera, en la región de Atacama.

El sismo, que tuvo lugar a eso de las 04:22 horas, también se percibió en zonas como Copiapó, Tierra Amarilla y Chañaral.