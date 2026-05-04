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Temblor se percibe el norte de Chile: revisa acá la magnitud y epicentro del sismo

Desde Senapred entregaron más detalles del sismo que despertó a los habitantes del norte del país.

Juan Castillo

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En horas de la madrugada de este lunes 4 de mayo, un temblor se percibió en el norte del país.

Según detalló el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) en sus redes sociales, el sismo tuvo una magnitud de 4,6.

Mientras que el epicentro se ubicó a 27 kilómetros al oeste de Caldera, en la región de Atacama.

El sismo, que tuvo lugar a eso de las 04:22 horas, también se percibió en zonas como Copiapó, Tierra Amarilla y Chañaral.

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