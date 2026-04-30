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VIDEO. Fallece el reconocido periodista y exconductor de ADN, Rodrigo “Rucio” Ulloa

El periodista deja un dolor enorme entre sus amigos, cercanos y admiradores por su trabajo en radio.

ADN Radio

Fallece el reconocido periodista y exconductor de ADN, Rodrigo “Rucio” Ulloa

Este jueves 30 de abril, falleció Rodrigo Ulloa un hombre de radio, querido por los auditores y adorado por sus amigos. Pasó por varios micrófonos de Prisa, incluidos los de Radio ADN, donde fue conductor de ADN Te Acompaña de Noche.

En el Ciudadano ADN, Sandra Zeballos y Cristián Arcos recordaron su trayectoria, su carisma y cómo su humor era único hasta en los momentos más difíciles.

Rodrigo Ulloa, el Rucio, como era conocido, trabajó en Radio Futuro entre el 2006 y el 2015. Además, el periodista fue director de Rock&Pop, con una larga trayectoria en el mundo radial.

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Tenía una rapidez única para hacer reír a sus seres queridos hasta en los momentos difíciles. Su risa era el mejor remedio para los días largos de trabajo. En redes sociales, tenía el recordado espacio de la Chistería, donde hacía gala de todo su humor.

Su velatorio se realizará a partir de este jueves, desde las 14:00 horas en la Parroquia Nuestra Señora del Carmen, ubicada en calle Francisco Molina 138, Ñuñoa (Plaza Ñuñoa).

Recuerdos y un coro de ángeles rockeros

“La partida de Rodrigo es muy dolorosa porque fue un gran compañero, un profesional con enorme talento, amor genuino por la radio y una persona de una gran calidad humana. Es una pérdida para todos nosotros y siento un dolor muy profundo al despedir a un colega tan joven, creativo y con un sentido del humor que vamos a extrañar por siempre”, dice Carlos Costas, director de ADN y amigo del Rucio.

Como recuerdan en radio Futuro fue un maestro en el arte de la conversación y un amigo leal para todo el equipo. “Su entrega diaria nos enseñó que la radio se hace con el corazón y mucha garra. Aunque hoy nos invada la pena, celebramos cada minuto compartido con un hombre que dio todo por sus auditores”, rememoran.

Así fue la semblanza de Sandra y Cristian, quien contó que “el Rucio se empezó a ir hace un tiempo, cuando se murió su papá, cuando perdió a su hija. Le tocó tan duro. Él no se pudo parar”.

“Estoy seguro que al Rucio lo va a recibir un coro de ángeles rockeros, con Lennon, Ozzy, Kurt Cobain, Zalo Reyes. Te queremos mucho”, dijo Arcos.

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