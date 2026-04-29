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Tom Hanks explica el llamativo aspecto de Woody para ‘Toy Story 5′ y por qué se le ‘cayó el pelo’

El paso del tiempo no perdona ni a los juguetes.

José Campillay

Tom Hanks explica el llamativo aspecto de Woody para ‘Toy Story 5′ y por qué se le ‘cayó el pelo’

Cada vez falta menos para el esperado estreno de Toy Story 5, la continuación de una de las franquicias animadas más populares del cine.

Desde que se confirmó la nueva entrega se han compartido diversos detalles, destacando el tráiler y diversas imágenes oficiales.

En esa línea, uno de los puntos que más llamó la atención fue la apariencia de Woody, generando una ola de comentarios basados en especulaciones y cuestionamientos.

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Nada es accidental

Y es que el famoso sheriff reapareció con una notable pérdida de cabello en la zona superior de su cabeza, una señal inequívoca del paso de los años.

Precisamente por eso es que se generó tanto revuelo; primero por el hecho de que un juguete tenga ‘pelo’, pero más extraño aún, por qué se le caería.

Aunque parezca un detalle menor, en esta saga nada es accidental. Lejos de ser una decisión estética al azar, el desgaste responde a una lógica física que acompaña la historia del personaje desde su origen en los años 90.

Toda una vida de juegos

Fue el propio Tom Hanks, voz original e histórica del personaje (en su versión en inglés), quien aclaró este misterio. Para el actor, la explicación no reside en la biología, sino en el uso constante que los niños le han dado al juguete durante décadas.

“Han jugado con él hasta la saciedad. Se le coloca un sombrero de goma en la cabeza una y otra vez, así que roza un poco. Tiene, digamos, una zona desgastada en la parte trasera de la cabeza”, contó en conversación con Entertainment Weekly.

ADN

Este realismo se extiende también a su contextura física. Al ser consultado por la apariencia menos rígida y un tanto más “gruesa” de su torso, Hanks recordó la naturaleza de la fabricación de Woody, que lo diferencia de personajes como Buzz Lightyear.

“No es de plástico moldeado. Está hecho de relleno y de tela, y ese material se va asentando con el tiempo”, detalló el actor sobre la “barriga” que luce el protagonista.

Ahora solo queda esperar para ver qué otros detalles nos ofrece Pixar en esta nueva entrega. hay que recordar que el estreno de Toy Story 5 está fijado para el próximo 18 de junio.

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