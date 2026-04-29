Juntos por la Infancia y Radio ADN lanzan Hay mucho en juego, un podcast sobre la infancia en Chile

Este miércvoles, Juntos por la Infancia y Radio ADN presentaron Hay mucho en juego, el podcast de 10 episodios que busca visibilizar, comprender y movilizar miradas en torno a la situación de los niños, niñas y adolescentes que viven en el sistema de cuidados alternativos en Chile.

La serie es presentada por Radio ADN y 3xi, y es impulsada por Juntos por la Infancia de 3xi. Está conducida por la periodista Sandra Zeballos y por Malena Simonetti, directora de la iniciativa, quienes guían conversaciones con especialistas, cuidadores, autoridades y jóvenes con experiencia en el sistema.

“En Chile estamos llegando tarde con la infancia. Y eso no es una cifra, es una señal de que algo profundo no está funcionando como sociedad”, señala Simonetti. “Este podcast nace como una invitación a detenernos, a escuchar lo que muchas veces no queremos ver y a entender que la protección de la infancia no puede seguir siendo un tema de otros”.

A lo largo de 10 episodios, este podcast aborda temas como el trauma y la reparación a través de vínculos, la soledad de quienes cuidan y el sufrimiento silencioso de niños y niñas que muchas veces no logran expresar su dolor.

El formato combina testimonios reales, voces expertas y experiencias de vida, con el objetivo de humanizar una problemática que suele abordarse desde cifras o diagnósticos técnicos.

“Es el tipo de sociedad que estamos construyendo”

“Este no es un podcast más. Busca incomodar, abrir preguntas y, sobre todo, hacernos cargo”, agrega Simonetti. “Porque cuando un niño entra a un sistema de protección, no es solo su historia la que está en juego: es el tipo de sociedad que estamos construyendo”.

Juntos por la Infancia es un proyecto de la Corporación 3xi que articula alianzas entre empresas y residencias de protección de la red del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, para mejorar la calidad de vida de los niños, niñas y jóvenes más vulnerados de Chile.

Hay mucho en juego está disponible en Spotify y otras plataformas digitales. El primer episodio: